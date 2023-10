Eugenio Derbez revela sus motivos para no iniciar una carrera política

Eugenio Derbez está decidido a contar historias en el cine que vayan más allá de entretener al público, y el ejemplo es Radical, el largometraje que está por estrenar a nivel comercial. Esta vez, el actor y productor deja a un lado la comedia para centrarse en una historia basada en hechos reales sobre el profesor Sergio Juárez Correa, quien motivó como pocos a sus alumnos en la escuela José Urbina López en Matamoros, Tamaulipas. Al hacer frente a esta situación, el artista mexicano reveló que no le gustaría ser parte del mundo político y explicó sus razones.

“Es un mundo que no conozco tan a fondo y que me baja la energía”, expresó frente a varios medios de comunicación. “Hace poco se me acercó mucha gente a decirme por qué no me aventaba o lanzaba como político, pero no me gustó cómo me sentí”, agregó sincero. “Cada vez que hay estas discusiones de temas en el ojo público que no quiero ni mencionar, que son ataques directos de unos contra otros que nos han dividido como mexicanos, me bajan mucho la energía y yo no soy esa persona”, explicó.

Dejando claro que no planea estar en las filas políticas, mucho menos ahora que su país natal entra en etapa de campañas para elegir al próximo presidente y otros representantes. “Decidí no meterme en política y mi camino debe ser este, el de hacer películas. Mi tarea ya la hice, y creo que puedo hacer mucho más desde mi trinchera que si me lanzara a algo que no conozco”, añadió. Y continuó: “Ahora que tengo la oportunidad de estar trabajando fuera de México, me hice el propósito de tratar de cambiar dentro de lo posible la imagen que se le ha dado a los latinos en las películas hollywoodenses. Ya saben, siempre nos dan el papel de pandillero”.

Sobre esta labor de concientizar a las personas sobre los verdaderos problemas de la sociedad, no sólo de México, dijo: “No es un problema local. Esto sucede en toda Latinoamérica. Sucede en África, sucede en India. Acabo de estar hace dos semanas en Washington hablando con congresistas y me presentaron unas cifras que no imaginaba. Yo no sabía que Estados Unidos tenía este problema. Hay que hacer muchos cambios, quiero que se inicie una conversación”.

Las críticas constantes

Desde días atrás, Eugenio de nuevo se ha visto envuelto en la polémica por una entrevista junto a Adela Micha que tuvo en 2018 sobre su postura ante el trabajo sin paga. Sin embargo, el hijo de Silvia Derbez ha aprendido a tomar con ligereza las críticas y comentarios que llegan a él cada día, tal como lo confirmó su esposa, Alessandra Rosaldo.

“A él que cada seis meses le toca duro y tupido por lo que sea, porque ya no se puede decir nada, ni bonito, ni feo, ni a favor, ni en contra, ni sí, ni no”, comentó. “Cuando lo he visto en estas crisis de las redes, que todo el equipo está patas para arriba tratando de solucionarlo todo, él siempre está en su centro, él siempre está tranquilo, como que tiene esta capacidad de desprenderse, de salirse de sí mismo, y de ver las cosas desde afuera y realmente medir qué tan graves es”, aseguró la cantante en una conferencia de prensa.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.