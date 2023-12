Aislinn Derbez revela por qué su ex, Mauricio Ochmann, no será un invitado de su podcast

Desde que lanzó su podcast, La Magia del Caos, Aislinn Derbez ha tenido grandes invitados con quienes trata diversos temas con terapeutas, artistas, emprendedores y expertos en diversas áreas. Sin embargo, en su lista de célebres entrevistados no figurará el nombre de su exesposo, Mauricio Ochmann, y ella misma explicó por qué.

“Le asusta, le asusta. Qué tal si le saco preguntas”, dijo Aislinn frente a varios medios de comunicación. La duda persistía, pues un episodio junto a él sería de los más esperados de sus fans.

Y agregó: “Es que él es muy reservado, es muy cuidadoso con lo que expone de él mismo. Como que cuida mucho su vida privada y entonces a mí se me hace que dice: ‘¡Ay, esta mujer!’. Ya sabe que soy medio filosa, entonces le asustan mis preguntas”.

Aunque de principio hay negativas, la primogénita de Eugenio Derbez aclaró que seguirá intentando persuadirlo para que acepte la propuesta. “Creo que no quiere que le ande preguntando yo intimidades. Algún día lo convenceremos. Vamos a ver, voy a hacer ahí la talacha”, dijo sonriente.

La buena relación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

En 2020, la pareja de actores anunció su separación luego de cuatro años de matrimonio y dos de novios. Desde el momento en el que optaron por tomar caminos separados, acordaron que todo se haría de forma amistosa y pacífica, no sólo por su bien, sino por el de su hija en común, Kailani, de hoy cinco años.

Incluso esta Navidad, Aislinn y Mauricio celebraron juntos, demostrando que su compromiso familiar está por encima de todo. Ochmann recién publicó algunas fotos de cómo se divierte en esta época con sus dos hijas, pues además de Kailani, tiene a Lorenza, fruto de una relación anterior.

Fue justo en uno de los episodios de su podcast, en el que tuvo como invitada a Michelle Renaud, que Aislinn reveló cómo fue aquel proceso para ella. “Es que viví muchas cosas muy rápido porque me casé, poco después me convertí en mamá y me di cuenta de lo difícil que es la maternidad. Luego me divorcié inesperadamente y fue más complicado porque no pensé que iba a suceder”. dijo.

Asimismo, explicó que había decidido estar soltera por un tiempo, pero sin cerrarse al amor: “Hace un año no estaba buscando pareja, me pasaba rechazando a todos porque quería estar soltera, quería vivir esa experiencia y disfrutar mi vida. Ahora ya pasó un tiempo, y a ver qué pasa”.

