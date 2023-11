Mauricio Ochmann confirma su ruptura con Paulina Burrola

Este año muchas celebridades han sorprendido a todos con sus inesperadas rupturas amorosas, y la lista parece estar lejos de cerrarse. A unas cuantas semanas de concluir el 2023, Mauricio Ochmann a revelado que su relación de más de dos años con la modelo Paulina Burrola ha llegado a su fin, y ha asegurado que la decisión se tomó en los mejores términos. Esta noticia surge poco después de que el actor revelara sus planes de celebrar las fiestas decembrinas acompañado de sus exesposas y sus respectivas hijas.

Mauricio dio a conocer su separación la noche del 28 de noviembre, durante un encuentro con la prensa en la Ciudad de México en la presentación de su nueva película Mamá o Papá. “No, Paulina y yo ya no estamos juntos, pero estoy muy contento con mis hijas y con las mamás de mis hijas y mi familia”, expresó el actor ante medios como Despierta América, mostrando una actitud tranquila.

Cuestionado acerca de los motivos que derivaron en su ruptura con la modelo, el actor estadounidense no quiso ahondar en detalles, pero sí dejó claro que el cariño hacia su ex prevalece. “Porque así pasa, las relaciones se terminan y nada, le deseo lo mejor y la quiero muchísimo y pues ya”, comentó. “En súper buenos términos (quedó todo)”, aseguró Mau.

Así como quiso reservarse las causas que derivaron en su separación, Ochmann prefirió no revelar desde hace cuánto está en las filas de los solteros. “No sé de tiempo, no cuento los días, las semanas ni lo meses, pero estoy muy contento conmigo y con mis hijas”, enfatizó el actor de 46 años. Eso sí, quiso aclarar que su decisión no tuvo que ver con la diferencia de edades que había con Paulina, quien tiene 32 años. “No, pues tiene que ver la vida, yo digo que las relaciones son cíclicas y hay veces que cumplen su ciclo y pues ya”.

No está cerrado al amor

En su encuentro con los medios, Mauricio aseguró que, pese al desenlace de su relación con la modelo, él nunca dejará de creer en el amor. “Cerrado al amor, nunca. Nunca estoy cerrado al amor, el amor es oxígeno para todos”, expresó.

n día después de dar a conocer su nuevo estatus sentimental, el actor asistió a otro evento público en el que, como era de esperarse, fue cuestionado sobre su nueva soltería. “No pasó nada, las relaciones se terminan, y pues nada, le deseo que le vaya muy bonito”, expresó ante las cámaras de medios como Sale el Sol (Imagen Televisión). “Ya fue un proceso de un tiempo”, dijo, tras asegurar que se encuentra bien, pero sin detallar cuándo se terminó exactamente su relación.

