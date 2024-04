Qué ver: 7 películas y series de estreno para ver sin salir de casa

Abril se despide con estrenos imperdibles y mayo comienza con prometedoras historias. Después de una larga espera, llega The Idea of You, la nueva película romántica de Anne Hathaway. Además, Eugenio Derbez estrena la tercera temporada de su divertida serie Acapulco. La historia de Asunta Basterra, un caso que estremeció a toda España, se suma al catálogo de Netflix por medio de una miniserie, mientras que en Disney+ se estrena un fascinante documental sobre una de las más grandes estrellas del rock: Jon Bon Jovi.

The Idea of You (Prime Video)

Esta película (protagonizada por Anne Hathaway y basada en la novela homónima de Robinne Lee) sigue la historia de Solène, una madre soltera de 40 años que inicia un romance con Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), integrante de una popular banda juvenil y quien solo tiene 24 años. La chispa surge cuando Solène decide acompañar a su hija a Coachella, y pronto se convierte en un romance vertiginoso, el cual se topará con varios desafíos, incluida la exposición pública. Estreno: 2 de mayo

Acapulco - Temporada 3 (Apple TV+)

El sueño de un joven mexicano llamado Máximo se hace realidad cuando consigue su trabajo ideal en un prestigioso hotel. Sin embargo, las cosas son más difíciles de lo que imaginó, pues sus creencias y principios morales empiezan a ser cuestionados y el camino al éxito se torna complicado. La serie está ambientada en 1984 con Eugenio Derbez narrando e interpretando la versión actual de Máximo. Estreno: 1 de mayo

El Caso Asunta (Netflix)

Esta miniserie española presenta la historia del crimen contra Asunta, una niña de 12 años encontrada sin vida en 2013. En septiembre de aquel año, Rosario Porto y Alfonso Basterra denunciaron la desaparición su hija, cuyo cuerpo fue encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto arrojó indicios de que los propios padres podían estar relacionados estaban en la desaparición y muerte de la niña. Estreno: 26 de abril

La Mesías (Max)

Esta serie de suspenso psicológico trata de Enric, un hombre atormentado por su pasado marcado por el fanatismo religioso y una madre con delirios mesiánicos. De manera repentina sufre un ataque de ansiedad al ver el video viral de una banda de pop cristiano compuesta por seis hermanas que le cantan a la Virgen. Esta actuación desentierra los recuerdos más oscuros de su infancia, y también lo motiva a intentar buscar a aquellas niñas para tratar de evitar que vivan lo mismo que él. Estreno: 29 de abril

Fiesta En La Madriguera (Netflix)

Esta película mexicana, dirigida por Manolo Caro y basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos (adaptada por el ganador del Oscar Nicolás Giacobone) sigue la historia de Tochtli, un niño brillante quien, en apariencia, lo tiene todo, pues su padre es capaz de mover cielo y tierra para cumplir cada uno de sus deseos. Estreno: 1 de mayo

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story (Disney+)

Esta serie documental muestra el recorrido de una de las bandas más legendarias del mundo y de su líder Jon Bon Jovi, quien, debido a una lesión en las cuerdas vocales, estuvo a punto de perderlo todo. La producción echa mano de 40 años de videos personales, versiones inéditas, letras originales y fotografías nunca vistas que narran la trayectoria del cantante y su agrupación, desde los triunfos y éxitos, hasta las decepciones y los momentos de fricción entre los miembros de la banda. Estreno: 26 de abril

Hacks - Temporada 3 (Max)

Esta serie ganadora del Emmy, sigue la historia de Deborah Vance (Jean Smart), una una humorista y monologuista. Un año después de su separación, se encuentra en la cima del éxito con su especial de monólogos, mientras que Ava (Hannah Einbinder), la guinista con quien tiene una complicada relación, busca nuevas oportunidades en Los Ángeles. Estreno: 2 de mayo