Qué ver: 7 series y películas de estrenos para ver sin salir de casa

Los fans de Aitana Ocaña deben estar muy felices, pues este 12 de abril se estrena Pared Con Pared, la primera comedia romántica protagonizada por la cantante española. Además de este lanzamiento imperdible, llega a los hogares Argylle (estrenada en cines en febrero), una película de espías con un reparto lleno de estrellas: Henry Cavill, Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, entre otros. Tras su estreno en Estados Unidos, llega a Max Latinoamérica el comentado documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, en el que estrellas como Drake Bell han hablado sobre sus más amargas experiencias como estrellas infantiles.

Pared Con Pared (Netflix) 12 de abril

Esta película, en la que la cantante española Aitana Ocaña debuta como protagonista, es un remake de la comedia romántica francesa Derrière Les Murs (2011). La historia sigue a Valentina (Aitana), una joven pianista que se prepara para una audición, por lo que no deja de practicar. David (Fernando Guallar), su vecino, se dedica a diseñar juegos y la única forma en que puede hacerlo es en silencio. La pared que los separa es muy delgada, ¿lograrán aprender a convivir? ¿Algo más sucederá entre ellos pese a sus distintas formas de vivir? Estreno: 12 de abril

Argylle (Apple TV+)

Introvertida y amante de los gatos, Elly Conway (Bryce Dallas Howard), es la autora de una exitosa saga literaria de espionaje protagonizada por Argylle (Henry Cavill), un sofisticado agente secreto. Un día, descubre que la historia en sus libros se asemeja bastante a lo que ocurre en una organización de espías de la vida real, por lo que termina embarcándose en una inesperada aventura junto a Aidan, un espía real que odia a los gatos. Estreno: 12 de abril

Franklin (Apple TV+)

En esta serie, Michael Douglas se pone en la piel de uno de los hombres más importantes en la historia de Estados Unidos, y que es considerado uno de los padres fundadores del país: Benjamin Franklin. La historia inicia en diciembre de 1776, cuando este científico, político e inventos goza ya de cierta fama por sus experimentos con la electricidad. “Su pasión y su poder se pondrán a prueba cuando se embarca en una misión secreta a Francia, mientras la independencia de los Estados Unidos pende de un hilo”, reseña la plataforma. Estreno: 12 de abril

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Max)

Este documental dividido en cinco partes explora los secretos más oscuros de algunas de los programas infantiles más exitosos de finales de los 90 y principios de los 2000. Presenta un acceso sin precedentes a los testimonios de las principales figuras que trabajaron con el productor Dan Schneider en Nickelodeon, incluidos actores, familias e integrantes de staff de series como Drake & Josh, All That, Zoey 101, iCarly y Victorious. Por medio de emotivos relatos, se arroja luz como nunca sobre el ambiente nocivo en el que se desarrollaron varias estrellas infantiles. Estreno: 13 de abril (Latinoamérica)

The Sympathizer (Max)

Esta minserie, basada en el libro homónimo de Viet Thanh Nguyen (ganador del Premio Pulitzer), sigue la vida de un espía comunista franco-vietnamita durante los últimos días de la guerra de Vietnam. La trama presenta su viaje como refugiado en Los Ángeles, donde descubre que no será fácil dejar atrás su pasado. Estreno: 14 de abril

La Partitura Secreta (Disney+)

Esta serie es protagonizada por Maya, una chica de 16 años que ingresa a una reconocida escuela de música intentado hallar respuestas sobre la misteriosa desaparición de su novio, quien estudiaba ahí. Junto a varios compañeros, esta joven descubre una partitura otorga extraños poderes a quienes la interpretan. Sin embargo, este hallazgo los podrá en peligro, pues alguien más está detrás de la partitura y no con las mejores intenciones. Estreno: 17 de abril

Woody Woodpecker Goes to Camp (Netflix)

Tras haber sido expulsado del bosque, Woody se ha establecido su nuevo hogar en el Campamento Woo Hoo. Sin embargo, hay un inspector a quien eso no le importa mucho, y está decidido a cerrar el lugar. Estreno: 12 de abril