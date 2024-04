Aitana y Sebastián Yatra se reencuentran en Madrid, ¿se han reconciliado?

En noviembre del año pasado Sebastián Yatra confirmó su separación de Aitana Ocaña, dejando claro que el cariño hacia ella seguía vigente. Para muchos, el que la ruptura se diera en mejores términos era una señal de que reconciliación a futuro era viable, posibilidad que a lo largo de las últimas semanas se ha alimentado. Luego de que un medio español publicara fotos del colombiano saliendo de la casa de la española, los cantantes se han reencontrado en Madrid, lo que ha disparado los rumores de que nuevamente son pareja.

©GrosbyGroup



Yatra y Aitana difrutaron de un almuerzo con amigos en Madrid.

Yatra y Aitana tomaron el almuerzo con un grupo de amigos en un restaurante del centro de Madrid, una aparición pública que por supuesto no pasó desapercibida. Los cantantes decidieron salir por separado del establecimiento para no ser fotografiados juntos para jugar al despiste con la prensa presente, aunque eso no impidió que fueran retratados.

Tras su salida del lugar, los intérpretes siguieron su camino por su parte, mientras los reporteros los abordaban lanzándoles preguntas, mismas que ellos intentaron esquivar sutilmente. Tanto el colombiano como la española accedieron a tomarse fotos con algunos fans que se aproximaron a ellos en la calle.

©GrosbyGroup



La cantante española se dejó ver muy guapa y sonriente.

La intérprete de Mon Amour se dejó ver muy sonriente y guapa en esta salida. Usó un look casual y estiloso compuesto por una camiseta blanca y sin mangas, jeans azules, chaqueta de cuero negra y botas chunky. Tras su aparición ante las cámaras, la cantante tomó un taxi junto a dos de sus amistades para retirarse del lugar.

Por su parte, Yatra también se retiró del lugar, pero antes respondió brevemente algunas de las preguntas de los reporteros, aunque nada relacionado con Aitana. El intérprete de Tacones Rojos se refirió a su participación en la media maratón de Madrid ese mismo día por la mañana. “Aún estoy recuperándome”, dijo a Europa Press. “Soy ya un atleta profesional”, dijo bromista.

©GrosbyGroup



El colombiano respondió algunas preguntas de la prensa, pero nada de Aitana.

A inicios de marzo, Aitana y Yatra hicieron un viaje juntos a Islandia, y luego volaron juntos de Londres a Madrid. Días después, la revista española Diez Minutos reportó que, tras aterrizar, los cantantes se dirigieron a la casa de ella en la capital española y publicó fotos del colombiano saliendo del domicilio al día siguiente para para tomar un vuelo a Nueva York. De acuerdo con dicho medio, Yatra y Aitana cerraron así una aventura de varias semanas que incluyó además una parada en Disneyland Paris.

©GettyImages



Los rumores de reconciliación son más fuertes que nunda.

Yatra reconoció su amor hacia Aitana

En febrero pasado, Sebastián se sinceró sobre su vida personal en una íntima charla con la socialité española Vicky Martín Berrocal para su podcast A Solas Con... .“¿Enamorarme de verdad? Solo dos veces, de mis dos novias, que son Tini (Stoessel) y Aitana”, confesó a la anfitriona.

Algo que llamó la atención de esta declaración fue que se trató de la primera vez que se refirió a la española como ‘novia’ pues, al igual que ella, él siempre fue muy reservado sobre su noviazgo y nunca lo confirmaron de manera pública. “Estas dos relaciones han sido más amor mutuo, donde me he sentido bien porque ha sido muy bonito”, expresó.