El encuentro que parece confirmar definitivamente la reconciliación de Aitana y Sebastián Yatra

A finales de noviembre, tras semanas de rumores, Sebastián Yatra confirmó finalmente su separación de Aitana Ocaña, con quien desde el inicio mantuvo una relación discreta. Sin embargo, el colombiano reafirmó su cariño hacia la artista española lo que, en opinión de algunos, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación futura. Ahora, tan solo unos días después de que fueran vistos tomados de la mano en Londres, han surgido nuevas imágenes que parecen confirmar que los cantantes se han dado una nueva oportunidad.

©GettyImages



Aitana y Yatra mantuvieron siempre una relación discreta.

Tras su paso por la capital británica, Aitana y Yatra volaron juntos a España hace más de una semana, aunque optaron por jugar al despiste y no salieron juntos del aeropuerto. Sin embargo, la revista española Diez Minutos ha asegurado que, tras aterrizar, los cantantes se dirigieron a la casa de ella en Madrid e incluso ha publicado fotos del colombiano saliendo del domicilio.

De acuerdo con dicha publicación, Yatra pasó la noche en casa de la exconcursante de Operación Triunfo, y al día siguiente salió solo rumbo al aeropuerto, para tomar un vuelo con destino a Nueva York. La foto en cuestión, destacada en la portada de dicha revista, muestra al intérprete de Tacones Rojos con un look casual mientras mira hacia la cámara con expresión seria, una reacción entendible al saberse observado.

Según estos recientes informes, Yatra y Aitana habrían cerrado juntos una aventura de varias semanas que incluyó varios países. Semanas atrás se conoció que habían estado juntos en Disneyland Paris, luego en Islandia y en Londres, para finalmente llegar a la capital española y despedirse tras pernoctar bajo el mismo techo.

©Instagram



Ninguno delos dos ha confirmado su rumorada reconciliación.

De regreso a la capital española, y mientras Sebastián se encontraba a miles de kilómetros en Nueva York, Aitana fue abordada por las cámaras de Europa Press tras una reunión de trabajo. De inmediato fue cuestionada sobre su rumorada reconciliación con Yatra, y aunque ella prefirió no desmentir ni confirmar nada, se mostró muy sonriente y de buen humor. “Muchas gracias, que tengáis un buen día. Os mando un beso grande, gracias”.

Yatra confesó que Aitana fue de las únicas personas de las que se enamoró

“¿Enamorarme de verdad? Solo dos veces, de mis dos novias, que son Tini (Stoessel) y Aitana”, confesó el colombiano el mes pasado en una charla con Vicky Martín Berrocal para su podcast A Solas Con... Esta fue la primera vez que se refirió a la española como ‘novia’ pues siempre fue muy reservado al respecto. “Estas dos relaciones han sido más amor mutuo, donde me he sentido bien porque ha sido muy bonito”.

Sin embargo, en aquella conversación hizo una sorpresiva revelación sobre su vida amorosa. “Si yo tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?”, confesó, pero dejó claro que nunca ha tenido algún amorío fuera de sus noviazgos.