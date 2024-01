Sebastián Yatra sobre los rumores de nuevo romance de Aitana: ‘Quiero que ella sea feliz’

A finales de noviembre, luego de semanas de rumores, Sebastián Yatra confirmó finalmente su separación de Aitana Ocaña, asegurando que ambos estaban solteros y en su propio camino. Sin embargo, el cantante reafirmó su cariño a la intérprete española, con quien desde el inicio mantuvo una relación discreta. Ahora que han pasado algunos meses, y que se ha empezado a especular sobre un supuesto nuevo romance de parte de ella, el colombiano le ha expresado sus mejores deseos a su ex.

©GrosbyGroup



Yatra ha asegurado que la amistad con Aitana continúa.

Desde que se dio a conocer su regreso a la soltería, Aitana ha sido alcanzada por rumores que la relacionan con diversos galanes: el cantante Shawn Mendes, el empresario Biel Juste y más recientemente el actor uruguayo Enzo Vogrincic (La Sociedad de la Nieve). Sin embargo, hasta ahora todo esto no es más que meras especulaciones, pues pareciera que a algunos les urgiera ver a la cantante de nuevo enamorada.

Hace unos días, Yatra fue cuestionado sobre estas versiones y lejos de confirmarlas lo único que hizo fue expresarle su apoyo a la intérprete de Mon Amour. “No lo sé, acá inventan muchas cosas, la verdad pobrecita porque le inventan un montón de vainas, lo que quiero es que ella sea feliz yo también, sea con quien sea o no”, expresó el intérprete de Tacones Rojos ante las cámaras de Europa Press, en Madrid, antes de desplazarse a París, donde se encuentra ahora.

©GettyImages



Aitana y Yatra siempre fueron muy discretos en su relación.

Sebastián reiteró su cariño por Aitana y aseguró que la amistad entre ambos continúa. “Entre nosotros súper bien las cosas, gracias a Dios, siempre hemos sido muy amigos y eso hace que las cosas sean un poco más fáciles, desde hace muchos años nos tenemos todo el cariño del mundo y hay buena comunicación, a ella y a su familia los adoro”, dijo el cantante, quien el año pasado fue captado junto a Cosme Ocaña, su entonces suegro, disfrutando del tenis en la capital española.

En esta oportunidad, Yatra también fue cuestionado sobre su relación con otra de sus ex, Tini Stoessel, y sobre los rumores que hablaban de una posible reconciliación con ella luego de haber roto con Aitana. Sin embargo, el colombiano lo descartó de tajo. “No, no, no, pero le tengo mucho cariño, también”, comentó.

©GettyImages



El cantante dijo que este 2024 se dedicará a hacer música nueva.

Los planes de Yatra para este 2024

En dicho encuentro con la prensa, el colombiano también habló de sus planes para este año que recién inicia. “Trabajar un montón, disfrutar, hacer mucha música, seguro saco álbum, así que contento de regresar después de un año un poco más tranquilo”, expresó el cantante, quien además contó que las festividades decembrinas las pasó en compañía de familia y amigos.

Yatra habló además de un enriquecedor viaje que hizo a la India y reveló sus propósitos para este 2024. “Fluir, a mí me gustar fluir, pasarla bien, disfrutar, conocer gente, gozar, crecer como persona”, comentó. “En el amor también fluir”, agregó, ante la pregunta expresa de la reportera. El cantante dijo estar “muy bien, gracias a Dios”, en cuanto al corazón.

Vídeo Relacionado: Jenna Ortega revela detalles sobre la segunda temporada de 'Merlina' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.