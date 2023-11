Aitana rompe el silencio sobre su ruptura con Sebastián Yatra

Los rumores de separación que desde hace semanas rodeaban aSebastián Yatra y a Aitana Ocaña resultaron ser ciertos. Pues, aunque hace poco se les vio juntos con algunos amigos en Sevilla, lo cierto es que su discreto noviazgo llegó a su fin tras casi un año. Fue el propio cantante colombiano quien lo confirmó abiertamente, eso sí, dejó claro que entre él y la estrella española siempre iba a prevalecer el cariño y la amistad. Ahora, un par de días de las declaraciones de su ex, la cantante ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre el fin de su relación.

Aitana y Yatra siempre fueron muy discretos en su relación.

De visita en Perú como parte de su gira Αlpha Tour, Aitana fue cuestionada por la prensa sobre su relación con Yatra y de su declaración acerca de su ruptura. “Súper amigos, nos llevamos super bien y nos seguiremos llevando bien”, dijo a un reportero del programa Amor y Fuego (Willax Televisión), aunque tratando de esquivar sus preguntas al respecto, siempre de manera respetuosa y con una gran sonrisa. “Es lo que dijo él, que una amistad muy bonita, agregó el comunicador, ante lo que la española respondió afirmativamente: “Claro que sí”.

Hilo de cosas que no entiendo de la “ruptura” de Aitana y Sebastián Yatra pic.twitter.com/vkbwZ16P3s — bella (@summerswiftts) November 29, 2023

Antes de responder sobre su vida amorosa, la cantante habló su visita al país sudamericano, y dijo haber probado ya algunas de las delicias gastronómicas locales. Y cuestionada sobre lo que le ha dejado el 2023, se mostró muy positiva, aunque se centró más en su faceta profesional. “Cosas súper bonitas, he empezado a hacer gira en Latinoamérica, en recintos más grandes, he venido a lugares que nunca había venido, como Perú... Entonces estoy muy contenta, muy feliz”, dijo apresurándose a despachar al reportero, explicando que tenía previsto dar un paseo.

Aitana se mostró feliz en su visita a Perú.

Sus comentadas lágrimas en Colombia

Tras presentarse en México, y antes de llegar a Perú, Aitana ofreció un concierto en Bogotá, Colombia, país natal de Sebastián, y, ante la sorpresa de su público, rompió a llorar en pleno escenario antes de cantar su tema The Killers. “Mi padre, antes de salir al show, me ha empezado a decirme un montón de frases superbonitas que estaba viendo en TikTok. Mi padre utiliza TikTok. Y yo le decía ‘papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal’, porque hoy emocionalmente no estoy tan bien”, confesó en aquel momento.

“No pasa nada, hay días en los que estás bien y días en los que no. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque al final la vida son cambios y eso es lo bonito de ella”, dijo antes de empezar a cantar. Estas palabras cobraron mayor sentido luego de que Yatra confirmara su ruptura, aunque es difícil saber si lo que dijo sobre su estado emocional guardaba alguna relación con su separación del colombiano.

