¿Quién dijo ruptura? Sebastián Yatra y Aitana siguen juntos y enamorados

El pasado 16 de noviembre fue un día muy importante para Sebastián Yatra pues, tal como se había anunciado, fue uno de los flamantes presentadores en la 24a entrega de los Latin GRAMMY, la cual se llevó a cabo en Sevilla, España. El cantante colombiano, quien además estuvo nominado en una categoría, también deleitó a los presentes con su actuación en el escenario. Dada lo especial de la ocasión y teniendo en cuenta la sede, muchos esperaban ver a Aitana Ocaña en la gala, pero no fue así. Esto alimentó los rumores sobre una posible crisis o incluso ruptura entre Yatra y la cantante española. Sin embargo, sin necesidad de pronunciar una sola palabra, la pareja ha desmentido tal situación.

Aunque no se han dejado ver en público, recientemente los cantantes fueron fotografiados juntos en Sevilla. “Aitana y Yatra han comido hoy juntos, por lo que todos los rumores de ruptura de estos días eran falsos”, escribió una usuaria en redes sociales al compartir una foto de los artistas en un restaurante de la capital andaluza. Si bien la imagen fue tomada a distancia, los seguidores de la pareja hicieron de detectives y confirmaron que en efecto se trataba de ellos.

Las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre los cantantes empezaron luego de que Aitana no asistiera a la boda del hermano de Sebastián Yatra en Colombia. El intérprete de Tacones Rojos viajó solo a Medellín, mientras la artista de Mon Amour se trasladó a Zarauz (Guipúzcoa, España) donde coincidió con su exnovio, Miguel Bernardeau.

Ambos asistieron al funeral de la abuela de un amigo en común, el surfista vasco Aritz Aranburu. No obstante, algunos interpretaron la ausencia de Aitana en la boda de su cuñado como una señal de que ella y Yatra no estaban juntos.

¿Qué ha dicho el entorno cercano de Yatra y Aitana de los rumores?

Desde el inicio, Sebastián y Aitana se han mantenido firmes en su decisión de mantener su relación lejos de los reflectores, y aunque siempre fue un secreto a voces, ellos han optado por ser discretos. Y ante las especulaciones, han resuelto que lo mejor es no prestarles atención. Así lo ha comentado recientemente una persona cercana a ellos en un artículo publicado este 20 de noviembre por la prensa española, asegurando además que la relación está perfectamente consolidada.

“Están muy tranquilos, porque ni leen la prensa, ni prestan ningún tipo de atención a los titulares o rumores. Su relación es ‘corta’, en unos meses harán un año, pero está más que consolidada; al final, parte de una amistad muy cercana, con muchísima confianza, y la comunicación entre ambos es excelente”, dijo una fuente muy cercana a la pareja al ser consultada por Vanitatis.

“Es ridículo que se reduzca el apoyo o el bienestar de una relación al estar o no estar en un sitio y más conociendo cómo gestionan su relación de cara al público. Aitana y Sebas siempre han sido discretos, comedidos, y han intentado proteger su intimidad lo máximo posible. No quieren titulares centrados en su vida personal, quieren que la gente disfrute de su música. Aún no han aparecido o posado juntos en ningún acto, ni photocall, ¿por qué iba a cambiar ahora?”, agregó dicha fuente.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.