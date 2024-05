Lauren Sánchez debuta en la Met Gala con un vestido de Oscar de la Renta

¡Es lunes de Met Gala! Las celebridades más conocidas en el mundo del deporte, la moda, música y entretenimiento están listas para disfrutar de una cena íntima, pero antes, hacen gala de su look sobre la alfombra roja a las afueras del Metropolitan Museum of Art en Nueva York. El tema de este año es “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” y el código de vestimenta es “The Garden of Time”, inspirado en el cuento de J.G. Ballard publicado en 1962. Entre las estrellas presentes se encuentra Lauren Sánchez quien hizo su debut en el evento.



La periodista ganadora del premio Emmy lucía increíble con el vestido negro

La periodista ganadora del premio Emmy lucía deslumbrante con un vestido negro de Oscar de la Renta. La prenda de terciopelo tenía una gran falda cubierta de pequeños espejos en forma de una rosa rota de cristal que era perfecta para el tema.

Ana Wintour, editora de Vogue, habría ayudado con el look de Lauren

Fue una versión personalizada de la colección “Art Nouveau” de otoño de 2024 de Oscar de la Renta, inspirada en la icónica cristalería de Louis Comfort Tiffany. “En mi cabeza, definitivamente es una metáfora de la vida porque se trata un poco de todas las piezas rotas en la vida y de cómo volver a unirlas”, dijo Sánchez a Vogue. “No es sólo un vestido. Es realmente una obra de arte”, aseguró.

Según reportes, la propia editora en jefe de Vogue, AnnaWintour, ayudó a seleccionar el look de Sánchez.

Era una vibra diferente a la habitual para la pareja de Jeff Bezoz, quien dijo que quería probar algo nuevo. Cuando los codirectores creativos de Oscar de la Renta, Fernando García y Laura Kim, enviaron por primera vez opciones de bocetos, Sánchez explicó: “Si los vieras, dirías: ‘Oh, eso es muy Lauren’: extremadamente sexy, escotado. Pero dije: ‘No, creo que voy a intentar algo diferente’”.

Bezos no caminó por la alfombra roja, pero el multimillonario fue visto en el evento con Sánchez antes de que ella subiera las escaleras de entrada. Sánchez bromeó con Vogue diciendo que él es su “mejor accesorio”.