Shakira y su debut en la MET Gala 2024: en rojo y más seductora que nunca

Luego de confirmar su participación en la MET Gala 2024, al fin Shakira hizo su tan esperada aparición por la alfombra del evento, conocido también como ‘Los Oscar de la Moda’. Para la cantante este fue su debut en la gala de moda, por lo que su paso por la alfombra fue memorable. La intérprete de Te felicito se dejó ver con un vestido rojo encendido de Carolina Herrera para hacerse presente en la gala, que este año se tituló Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. La cantante se sumó al listado de latinos que desfilaron en la gala, como Karol G, Rauw Alejandro, Jennifer Lopez, entre otros.

©GettyImages



Shakira en su primera MET Gala

La artista deslumbró con un vestido con escote strapless y cut out con mangas abullonadas y una larga cola. Para marcar su silueta la cantante llevó un broche de piedras preciosas a la altura del escote, luciendo sensual y sofisticada al mismo tiempo. Por si fuera poco, el vestido de ‘Shak’ tenía una gran abertura arriba del muslo, dejando al descubierto sus torneadas piernas. Completó su atuendo con unas sandalias de pulsera con plataforma. En cuanto a sus accesorios, la cantante optó por un discreto collar de diamantes y un par de pendientes.

Shakira llevó su abundante melena suelta con unas ondas ligeramente marcadas; su ya característico look. En cuanto a su maquillaje, este fue muy natural destacando sus finas facciones.

Horas antes de desfilar, se decía que Shakira formaría parte del mismo, pero no fue hasta que la propia cantante lo confirmó en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la colombiana compartió una fotografía para revelar que se encontraba en Nueva York. En Instagram stories, la originaria de Barranquilla, Colombia, publicó una imagen de la bienvenida que tuvo al llegar a su hotel. “Hello New York! (Hola Nueva York)”, escribió la cantante sobre la imagen, en la que se aprecian decoraciones inspiradas en The Garden of Time, novela del inglés J.G. Ballard en la que se basó el código de vestimenta.

©@shakira



Shakira emocionó a sus fans con esta foto

Su gran momento sobre la alfombra de la MET Gala pasará a la historia, pues fue una de las famosas más deslumbrantes de la velada. La colombiana tiene frente de sí un emocionante 2024, pues apenas en marzo pasado lanzó su disco Las Mujeres Ya No Lloran, y semanas después anunció su tan esperada gira mundial, con la cual recorrerá varias ciudades presentando su nueva música. La primera etapa de su gira arrancará el 2 de noviembre en Palm Desert, California, para continuar en Phoenix (7 de noviembre), Los Ángeles (09 de noviembre), San Antonio (16 de noviembre) y Dallas (17 de noviembre). El 20 de noviembre regresará a su hogar en Miami, y continuará por ciudades como Charlotte y Washington antes de poner rumbo en territorio canadiense, pues se presentará en Toronto el 30 de noviembre. Volverá a Estados Unidos y se presentará en Brooklyn (5 de diciembre), Boston (8 de diciembre), Montreal (10 de diciembre) y Chicago (14 de diciembre), para cerrar el año con un show en Detroit el 15 de diciembre.