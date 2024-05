¡Es oficial! Shakira hará su debut en la MET Gala 2024

Cada año vemos nuevos rostros sobre la MET Gala; invitados que hacen su debut y que desfilan con ilusión sobre una de las alfombras más exclusivas en la industria del entretenimiento. Este 2024 Shakira hará su debut y no podríamos estar más emocionados, pues la cantante de origen colombiano seguro deslumbrará sobre la red carpet. La temática de la alfombra está inspirada en The Garden of Time (El Jardín del Tiempo), una novela del escritor inglés J.G. Ballard. Como preludio de lo que podremos esperar, la intérprete de Copa vacía compartió una imagen a su llegada a Nueva York.

©GettyImages



Shakira desfilará por primera vez en la MET Gala de este año

La cantante viajó de Miami a ‘La Gran Ciudad’ para estar presente en el concurrido evento, el cual se realiza en el Museo Metropolitano de Nueva York. Justo como lo dice la temática del evento, la alfombra roja se convertirá en un ‘jardín’, así que podemos esperar atuendos con inspiración floral. En Instagram stories, la originaria de Barranquilla, Colombia, compartió una imagen de la bienvenida que tuvo al llegar a su hotel. “Hello New York! (Hola Nueva York)”, escribió la cantante sobre la imagen, en la que se aprecian decoraciones inspiradas en The Garden of Time, así como algunos postrecillos.

Tras este post, el nombre de Shakira se ha empezado a hacer tendencia y sus fans, así como los expertos en moda, no pueden esperar más para verla desfilar en la MET Gala. Tras volver a la soltería, la cantante ha dejado impactados a todos con su regreso al mundo del entretenimiento. Seductora y en su mejor momento, así es como Shakira hace su debut en este evento, conocido también como ‘Los Oscar de la Moda’.

Todo indica que 2024 será el gran año de Shakira; luego del exitoso lanzamiento de su disco Las Mujeres Ya No Lloran, la cantante hizo una sorpresiva aparición en la pasada edición del Fesitval de Coachella para anunciar su gira mundial, la cual sus fans esperan con ansías.