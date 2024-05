Jennifer Lopez brilla en la Met Gala con un vestido decorado con 2,5 millones de cristales

Los nombres más importantes del entretenimiento, la moda y los deportes se encuentran en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, disfrutando de una cena exclusiva para la Met Gala. El tema de este año es “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” y el código de vestimenta es “The Garden of Time”, inspirado en el cuento homónimo de J.G. Ballard de 1962. Mientras las estrellas se dirigen al museo, los copresentadores de este año, Jennifer López, Bad Bunny, Chris Hemsworth y Zendaya, fueron los primeros en subir las etéreas escaleras.



JLo lucía deslumbrante con un majestuoso vestido transparente de Maison Schiaparelli con incrustaciones de cristales y alas de mariposa en la parte delantera. Mientras hablaba con La La Anthony para Vogue, Lopez explicó que el vestido estaba compuesto por 2,5 millones de cuentas de cristal.



©GettyImages



Jennifer Lopez shines in Maison Schiaparelli gown at Met Gala

También llevó un collar de plata a juego, aretes de diamantes, una pulsera y tacones altos plateados. El pelo lo lució con un recogido y posó con un clutch dorado en la mano. Es su 14a Met Gala, la cantante bromeó con retirarse del evento después de este año.



JLo llegó sola a la alfombra roja sin su marido, Ben Affleck. Bennifer aún no ha asistido junta a la red carpet de la Met Gala. El año pasado, DailyMail informó que la pareja no asistió junta porque cada uno tenía compromisos laborales que cumplir. En 2021 se besaron en el interior del museo, pero posaron solos en la alfombra. Los fans de ambos esperaban que hicieran su gran aparición en la edición de 2022, pero no se presentaron.

Tendremos que esperar y ver si Affleck está en la Gala y simplemente decidió no caminar por la alfombra junto a las demás celebridades.

¿Cuáles son las funciones del copresidente?

©GettyImages



Las copresidentas Jennifer López y Zendaya posan en el interior de la Met Gala 2024

Los copresidentes participan en una variedad de tareas y ayudan a elegir el tema, que inspirará los atuendos y decoraciones que veremos durante la noche. Seguramente estarán entre los mejores looks de la noche, ya que marcan la pauta del código de vestimenta. También ayudan a seleccionar la lista de invitados, la comida y la decoración. “No es tan malo”, le dijo Jennifer a Anthony sobre las responsabilidades, calificándolo de “un honor”.

Durante la noche especial, actuarán como anfitriones y darán la bienvenida a los invitados en la alfombra roja mientras se dirigen a la cena. Lo que realmente sucede en la Met Gala es un secreto. Como señaló Marie Claire, parece haber una tradición en la que los copresidentes suben al escenario y dan un show.