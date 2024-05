Jennifer Lopez mezcló los dos colores más ‘trendy’ del momento en su último ‘look’

Jennifer Lopez vivió el día de ayer un día lleno de emociones y de muchísima moda, para muestra, su primera aparición del día, cuando fue invitada al show Good Morning America, para el cual lució un atuendo donde combinó los colores más top de la temporada.

La guapa neoyorquina, quien recientemente se ha dejado ver más en las calles de su estado natal que en California –donde solía vivir–, fue una de las invitadas al programa matutino, donde pudo platicar a cerca de su nueva película “Atlas”, pero claramente este no fue el único tópico de la entrevista, ya que por la noche sería anfitriona de uno de los eventos más importantes para la industria de la moda.

Y es que JLo es una importante influencia en cuanto a estilo se refiere, lo cual dejó claro en su paso por la alfombra roja de la Gala del MET. Sin embargo, vale la pena hablar de su arriesgada, pero gloriosa, combinación para su presentación televisiva, ya que lo que por mucho tiempo pareció una máxima en la moda, que el rosa y el rojo no van bien en conjunto, la intérprete de “Jenny From The Block” lo ha desestimado con un atuendo icónico.

El look rojo y rosa de Jennifer Lopez

La guapa cantante y actriz de ascendencia boricua se apoyó de su aliada en estilo Mariel Haenn, con quien creó una mezcla inolvidable de colores y texturas que inició con un ligero top rojo de cuello alto de la firma Intimissimi, mismo que llevó fajado en un pantalón rojo de charol y wide leg que no dejó ver sus altos tacones.

La gran ruptura en la monocromía fue una de las piezas más cozy que hemos visto en esta temporada, un enorme abrigo rosa peludo que forma parte la colección de Genny, una de las firmas que más le gustan a JLo. La bolsa, también en rojo brillante, es un diseño de la firma europea Andrea Wazen y, como complemento, Lopez colocó algunas piezas de joyería y unas gafas Miu Miu.

Sobre su maquillaje, como nos tiene acostumbrados en su nuevo estilo, Jenn se decantó por un aspecto muy limpio y sencillo con poco color en los párpados, pero eso sí, con pestañas XXL. Así mismo, para los labios buscó un tono claro y ligeramente rosa; muy favorecedor para un atuendo tan llamativo. El pelo, suelto y con ondas, fue otro gran acierto para esta aparición.