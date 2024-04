Los ‘looks’ de Jennifer Lopez que nos recuerdan por qué amamos los ‘baggy jeans’ a la cadera

No hay nada más cómodo y lleno de estilo que un look donde el protagonista sean unos jeans. Existen pantalones de mezclilla de muchos cortes y estilos pero, en los últimos años, hemos visto que la tendencia se ha inclinado por los oversize, baggy o pantalones acampanados. Esta prenda, no solo se ha convertido en la pieza clave para conseguir un atuendo urbano impecable sino que destaca por su extrema comodidad y adaptabilidad. Puedes llevarlos con playeras oversize, crop tops, un body o tops deportivos. Sin duda, es una pieza que se ha convertido en el básico perfecto para nuestro armario y el de las celebridades.

Una de las personalidades que se ha sumado a la lista de fanáticos de los baggy jeans es JLo,quien en los últimos días ha sido vista paseando por su ciudad natal con looks casuales y cargados de estilo. La cantante, quien suele distinguirse por su estilo urbano, nos ha dejado claro que tiene una fascinación especial por los pantalones de mezclilla en esta temporada.

El look de JLo con baggy jeans en Nueva York

No hay duda en que Jennifer Lopez sabe cómo armar un look de domingo perfecto. Ayer, fue vista caminando por las calles de Nueva York mientras asistía a una cita para comer con Matt Damon (mejor amigo de Ben Affleck) y su esposa, Luciana Barroso. La cantante lució un atuendo compuesto por unos voluminosos baggy jeans que caían perfectamente en la cadera. Para la parte superior, la también actriz eligió una blusa color verde de manga larga y cuello de tortuga, ajustada al cuerpo. La blusa fue combinada con un bolso de mano del mismo color para sumarse a la tendencia de las bolsas pequeñas.

©GettyImages



JLo se une a la tendencia de baggy jeans y lo hace con unos que son perfectos para la temporada.

Para el calzado, “la reina del Bronx” incluyó unas botas chunky en color beige que dieron continuidad a la esencia urbana del atuendo. En cuanto a su beauty look, mantuvo su larga cabellera suelta en ondas, las cuales acentúo con unas gafas hexagonales ligeramente transparentes. Con este look, la cantante nos recuerda todas las posibilidades que tenemos a la hora de armar atuendos con pantalones baggy.

JLo y su segundo look con pantalones anchos

Es tanta la versatilidad que ofrecen los pantalones anchos como los que usó JLo que la cantante no dudó ni un segundo en armar un segundo atuendo con ellos. La celebridad, nacida en el Bronx, acudió al evento de una marca por la tarde utilizando los mismos jeans baggy.

Para este segundo look, la cantante combinó sus pantalones con una blusa también de manga larga y cuello de tortuga pero en un tono gris claro. Los zapatos se mantuvieron igual pero esta vez cambiaron los accesorios a una gafas completamente de sol y un bolso más grande y de textura de animal print.