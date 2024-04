Jennifer Lopez es la reina de las plataformas y así las lleva esta temporada

El nuevo clima solo puede significar una cosa: fuera zapatos cerrados. Lo mejor de la primavera es poder sacar a presumir todas las sandalias y zapatos con abertura para disfrutar con comodidad y frescura. El calzado que promete posicionarse como uno de los favoritos para este año son las plataformas que, si bien han estado en apogeo en más de una ocasión, han regresado para darle un nuevo giro a nuestros atuendos.

Las vimos en la última temporada de desfiles y cada vez son más las celebridades que se están sumando a esta tendencia para mostrarnos todo lo que las plataformas tienen para nosotros y nuestros looks. Jennifer Lopez fue una de las personalidades que recientemente nos demostró que llevar plataformas puede ser una de las mejores decisiones esta temporada de calor.

Así lució JLo las plataformas en tendencia

Es común que, al pensar en plataformas, lo primero que se nos venga a la cabeza sea combinarlas con vestidos cortos o largos para un evento social o fiesta. Sin embargo, las posibilidades son muchas y Jennifer Lopez nos lo demostró en su reciente aparición de la mano de su esposo, Ben Affleck, por las calles de Nueva York mientras buscaban su nuevo departamento. La cantante lució un outfit compuesto por básicos que dieron un aire relajado y cómodo sin perder su representativo estilo sofisticado.

JLo deslumbró con una blusa de cuello alto en color café con rayas negras que combinó con unos jeans acampanados y un abrigo largo y negro. Para la sorpresa de todos, la cantante no llevó sus tradicionales botines sino que optó, en esta ocasión, por incluir un par de plataformas color nude que dieron ese toque especial al atuendo. Para continuar con la línea effortless que tanto amamos, la cantante portó un chongo alto y unas gafas de sol.

La “reina del Bronx” nos muestra con su look que las plataformas son el elemento clave para darle mayor formalidad y altura a cualquier atuendo. Y no es la primera vez que la cantante y actriz luce este tipo de calzado, si no que en distintas ocasiones nos ha mostrado cómo llevar este combo -de plataformas y pantalones acampanados- muy boho-chic, un estilo que gracias a firmas como Chloé, está de regreso esta primavera. Entre los accesorios clave de JLo, no pueden faltar sus grandes arracadas y unos sofisticados lentes de sol.

¿Cómo puedes integrar las plataformas a tu look?

Puedes comenzar a explorar y descubrir tu estilo particular con este calzado al empezar por una silueta clásica en charol, ya sea crema o en negro, y si te sientes más atrevida, puedes agregar a tu guardarropa colores vibrantes o metálicos para darle una personalidad distinta a tu atuendo. Si quieres llevar tu creatividad al siguiente nivel, intenta llevarlas con calcetines.

En cuanto a la silueta, la opción boho-chic por exelencia consiste en plataformas y pantalones de mezclilla acampanados, la cual es ideal para los días de oficina o para una salida casual el fin de semana. Sin embargo, con faldas, vestidos o shorts, también sería un look acertado esta primavera y definitivamente, muy chic.