¡La mamá más orgullosa! Alejandra Espinosa presume el primer musical de su hijo Matteo

Para Alejandra Espinoza ser madre ha sido el mejor regalo que la vida le ha dado, por eso atesora tanto la maternidad. Su pequeñoAiden Matteo, fruto de su matrimonio con Aníbal Marrero, es para ella una fuente interminable de orgullo, y cada uno de sus logros es motivo de celebración. Recientemente la presentadora mexicana compartió su felicidad por la nueva hazaña de su hijo, la cual demostró que él bien podría seguir sus pasos en la industria del entretenimiento. El niño de 9 años participó por primera vez en un musical, lo que provocó la fascinación de su mamá.

Matteo es la mayor fuente de orgullo para Alejandra.

Emocionada, Ale publicó este 29 de abril un video de la presentación escolar que tuvo Matteo. “Yo la más orgullosa. Matteo tuvo su primer musical y no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo, ESTUVO FABULOSO”, escribió la guapa mamá.

En el video se veía al niño, vestido con un peto rojo y camiseta azul a rayas, cantando y bailando por el escenario. Aunque se trató de la primera vez que participa en una obra de este tipo, mostró gran soltura y seguridad mientras interpretaba su parte, algo que por supuesto enorgulleció a su Alejandra.

La también actriz no reveló el título del musical, ni tampoco dejó el audio original a su video, pero sí lo ambientó con el tema My New Philosophy, lo que permitió suponer que puso tratarse de una adaptación de You’re A Good Man, Charlie Brown de Clark Gesner, el cual está basado en los personajes del famoso cómic Peanuts.

No es para nada raro que Matteo haya querido participar en una obra así, pues tener como mamá a una mujer tan talentosa que suele brillas tanto en escenario como televisión seguramente se ha convertido en una inspiración para él. Anteriormente ya se le ha visto al pequeño siguiendo los pasos de ‘Ale’ en cuestiones como las carreras y el entrenamiento en el gimnasio.

Matteo cumplió 9 años hace poco.

¿A Matteo le espera un futuro en la actuación?

Al ver Matteo participando de manera tan entusiasta en una puesta en escena muchos pensarían que su destino está en la actuación. Sin embargo, su misma mamá ha contado que los intereses profesionales de su retoño se inclinan más hacia otro ámbito. “A Matteo le gusta muchísimo el soccer”, contaba Alejandra en junio del año pasado en entrevista con HOLA! AMÉRICAS.

“Yo no me acuerdo de cuando era una niña y tenía 5, 6 años, pero sí me acuerdo de cuando tenía 8 y mi hijo ahorita a los 8 años quiere ser futbolista”, contaba entonces la presentadora. “Yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero si él me dice que va a ser futbolista yo le creo. Mi trabajo como mamá es creerle”, agregaba la actriz, revelando que el amor de su hijo por el fútbol es tan grande al igual que su admiración por Lionel Messi “que dice que es argentino”.