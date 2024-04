Orgullosa, Alejandra Espinoza presume a su hijo Matteo como compañero de entrenamiento

Alejandra Espinoza es sin duda una de las mayores fuentes de inspiración para su pequeño Aiden Matteo, quien hace apenas unas semanas celebró su cumpleaños número 9. La presentadora ha transmitido a su hijo de su pasión por actividades como correr, lo que ha contribuido a que disfruten aún más su tiempo juntos. Ahora, el niño ha querido seguir los pasos de su famosa mamá al acompañarla al gimnasio para entrenar con ella.

Alejandra y su hijo son muy unidos.

La conductora mexicana tomó sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores su alegría por esta experiencia madre e hijo. “Hoy fue el primer día de mi hijo viniendo a entrenar conmigo. Va a estar entrenando conmigo durante todo su spring break”, comentó en un video que grabó tras su sesión en el gimnasio.

Alejandra explicó la razón por la que ella y su retoño no salieron de paseo en estas vacaciones y mejor optaron por aprovechar el tiempo entrenando. “No vamos a hacer nada porque nos estamos mudando”, explicó, pero sin dar más detalles sobre el nuevo lugar en el que instalarán. Ella y su familia viven en Los Ángeles desde hace tiempo, y es probable que continúen en la misma ciudad.

La estrella de Univision mostró a cuadro a su hijo y le preguntó cómo le había ido en su primer día en el gym, y el pequeño se mostró muy contento. “Muy bien, hice montón de cosas, casi hice push ups, corrí, hice un montón de ejercicios de mano, hice montón de ejercicios de piernas...”, comentó emocionado, y reveló que incluso hizo entrenamiento con pesas.

“Buen trabajo, mi amor”, expresó ‘Ale’ orgullosa antes de chocar su mano con la de Matteo, quien se mostró muy sonriente. Poco antes la conductora había publicado un par de videos en los que se veía a su hijo en el gimnasio, en uno de ellos con el niño haciendo el llamado empuje de trineo.

El gran amor de Alejandra a su hijo

El pasado 11 de marzo Matteo cumplió 9 años y como era de esperarse, su famosa mamá le dedicó una linda felicitación. “Cada vez se me hace más difícil seleccionar videos que verdaderamente representen lo que eres en nuestras vidas. Me fascina verte crecer, pero al mismo tiempo me pone nostálgica saber que cada vez pierdo más y más a mi bebé”, escribió Alejandra, quien decidió celebrar a su niño llevándolo a un parque temático.

“Solo le pido a Dios que conserve siempre esa sonrisa que parece nunca desgastarse, ese corazón tan bonito y tu nobleza natural. Te amamos mucho, mi niño. FELIZ CUMPLEAÑOS”, agregó en su mensaje.