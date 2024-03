Así celebraron Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero los 9 años de su pequeño Matteo

Para Alejandra Espinoza la maternidad ha sido uno de los más grandes regalos que le ha dado la vida, por ello no es de extrañar que su hijo Aiden Matteo sea su principal motor y fuente de inspiración. La presentadora no pierde la oportunidad de pasar tiempo de calidad con su retoño y tampoco de expresarle lo mucho que lo ama. El pasado 11 de marzo fue la ocasión perfecta para ambas cosas, pues fue el cumpleaños número nueve del pequeño. La colaboradora de Univision y su esposo Aníbal Marrerero se unieron para darle a su hijo un festejo muy especial, del que ella compartió algunos vistazos.

El ‘bebé’ de Alejandra ha cumplido 9 años.

Alejandra y Aníbal llevaron a Matteo a Knott’s Berry Farm, un parque temático ubicado en Buena Park, California. De inmediato, el cumpleañero y sus papás se dejaron envolver por la alegría del ambiente y se enfundaron en camisetas de Snoopy, uno de los personajes estrella de este sitio, y con el que el niño se tomó una foto.

El cumpleañero se dejó ver muy feliz.

A su corta edad, el hijo de Alejandra es un niño muy valiente, por eso no dudó ni un minuto en subierse a los juegos mecánicos del parque, incluida una desafiante montaña rusa. La presentadora compartió algunos videos que dejaron ver lo emocionado que estaba su hijo sin importar la considerable altura.

Matteo demostró ser muy valiente.

Horas antes de su escapada al parque de atracciones, Alejandra compartió un video de su hijo en el que dejó ver parte de la decoración que colocaron con motivo del cumpleaños del niño. Se veían algunos globos, incluido uno con forma del número 9. Matteo se mostró muy feliz presumiendo sus mejores pasos de baile, mientras lucía un uniforme de futbol del F.C. Barcelona, uno de sus equipos favoritos.

Las sentidas palabras de Alejandra a su hijo

Además de la divertida celebración de cumpleaños que le regaló a su hijo, Alejandra le dedicó una emotiva felicitación en su cuenta de Instagram, “Cada vez se me hace más difícil seleccionar videos que verdaderamente representen lo que eres en nuestras vidas. Me fascina verte crecer, pero al mismo tiempo me pone nostálgica saber que cada vez pierdo más y más a mi bebé”, escribió la presentadora.

“Solo le pido a Dios que conserve siempre esa sonrisa que parece nunca desgastarse, ese corazón tan bonito y tu nobleza natural. Te amamos mucho, mi niño. FELIZ CUMPLEAÑOS”, agregó en su mensaje. Junto a estas sentidas palabras, la también actriz publicó una recopilación de momentos junto a su hijo, la cual ambientó con el tema Chocolate de Jesse y Joy. Las imágenes reafirmaron lo mencionado por Ale, pues en todas y cada una de ellas, la gran sonrisa de Matteo fue la gran protagonista.

