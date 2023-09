Alejandra Espinoza le cumplió un sueño a Matteo: lo llevó al estadio a ver jugar a Messi

Para Alejandra Espinoza no hay nada más importante que el bienestar y la felicidad de su hijo Matteo, quien es su motor en la vida y su más grande adoración. La actriz mexicana ha contado que incluso que decidió alejarse de las telenovelas pues no soporta estar lejos de su retoño. Al pequeño de 8 años le encanta el fútbol y sueña con convertirse en un jugador profesional, y su famosa mamá está decidida a apoyarlo hasta el final. Y mientras ese momento llega, ha querido cumplirle un sueño al llevarlo a ver a su más grande ídolo en la cancha: Lionel Messi.

©@alejandraespinoza



Ale cumplió un sueño de su hijo al llevarlo a ver a Messi.

El pasado 3 de septiembre, el Inter Miami —equipo en el que juega el astro argentino— se enfrentó al LAFC (Los Angeles Football Club) en el BMO Stadium de Los Ángeles. Alejandra, quien desde hace algunos años fijó en dicha ciudad su residencia, aprovechó esta oportunidad para llevar a su hijo a ver el juego, lo que resultó en una experiencia inolvidable.

“Definitivamente anoche será un “core memory’ para ambos. Primera vez de Matteo en un estadio y viendo a su favorito”, escribió la también conductora en su cuenta de Instagram, compartiendo varias fotos. “No puedo explicar en palabras lo que era ver su carita de felicidad desde que llegamos hasta que salimos”, agregó en su publicación.

©@alejandraespinoza



Matteo fue el más feliz en el estadio.

Y es que en las imágenes que publicó se podía ver a Matteo con una gran sonrisa, vistiendo orgulloso un pequeño uniforme del Inter Miami con el número 10 de Messi impreso en la espalda. El pequeño estuvo atento durante el juego, siguiendo los movimientos del balón en la cancha. Para fortuna del niño, el partido concluyó con una victoria 3-1 para el conjunto visitante.

©@alejandraespinoza



Ale está decidida a apoyar a su hijo en sus sueños.

Su gran admiración a Messi

“A Matteo le gusta muchísimo el soccer”, contaba Alejandra hace unos meses en entrevista con ¡HOLA! Américas. “Yo no se qué va a pasar en el futuro, pero si él me dice que va a ser futbolista yo le creo. Mi trabajo como mamá es creerle”, aseguraba la actriz. Al hablar de los sueños de su hijo, la mexicana no pudo evitar reír al contar que tan grande es la admiración de su niño por Lionel Messi “que dice que es argentino”.

Alejandra contó aquella ocasión que Matteo se puso triste cuando se enteró de que el futbolista argentino no regresaría al F.C. Barcelona, pues entró en un campamento del club y “entonces él ya estaba con un pie en Barcelona y estaba muy contento con eso”. Por eso, cuando supo que Leo estaría en el Inter Miami, su primera reacción fue la desilusión. “Me dice: ‘Voy a llorar, voy a llorar’”.

Sin embargo, la conductora le explicó que este fichaje era una muy buena noticia. “Le digo: ‘Pero Matteo, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer para que tú conozcas a Messi, yo voy a hacer lo que tenga que hacer hijo mío para que tú tengas una foto con Messi?’”, recordó.