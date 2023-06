Alejandra Espinoza cierra la puerta a las telenovelas: ‘Mi ánimo no me da; no soporto estar lejos de mi hijo’

Alejandra Espinoza será la presentadora de la 20a. edición de Premios Juventud, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 20 de julio, en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. La entrega se transmitirá por Univision y en HOLA! USA, tendremos todos los detalles de la cobertura. En entrevista exclusiva, ‘Ale’ nos habló de la música que escucha por estos días, los ritmos que no salen de su cabeza y el orgullo que siente por ser del norte de México. Además de preparse para la conducción de Premios Juventud, ‘Ale’ también será presentadora en Balón de Oro, el cual se transmitirá el 25 de junio por TUDN y Univision.

En esta conversación, la estrella de televisión no solo nos contó de sus proyectos a nivel conducción, sino que también nos reveló la dura decisión que ha tomado en torno a su carrera actoral. A pesar de que le encanta hacer telenovelas, Alejandra Espinoza admite que no puede hacer proyectos así de exigentes, pues le toman mucho tiempo alejada de su hijo, Aiden Matteo, de ocho años. “Desde que nació mi hijo, lo más importante es él y la actuación me consume demasiado tiempo”, explicó.

Ante tales declaraciones, parece que Corazón Guerrero podría ser la última producción en la que veamos a ‘Ale’ en el mundo de los melodramas. ¡Dale play al vídeo de arriba!

