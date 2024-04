Alejandra Espinoza se hace un dramático cambio de look previo a los Latin American Music Awards

El gran día llegó, pues este 25 de abril se llevará a cabo la novena edición de los Latin American Music Awards. Una larga lista de celebridades se ha trasladado ya a Las Vegas, Nevada, pues esta gala de premios tendrá como escenario la emblemática MGM Grand Garden Arena. Este evento es especialmente significativo para Alejandra Espinoza, pues será su primera que vez como anfitriona. Ante este desafío profesional tan importante, la guapa mexicana ha querido renovar su imagen, por lo que se ha sometido a un dramático corte de pelo.

©@alejandraespinoza



Alejandra llegó hace unos días a Las Vegas para los Latin American Music Awards.

El pasado 24 de abril, un día antes de su cita con el público, Alejandra compartió un video que sorprendió a sus seguidores, pues en él se veía que le cortaban largos mechones de pelo de la parte posterior de la cabeza, mismos que se acumularon en el piso. Deshacerse de buena parte de su melena seguramente fue algo impactante para la conductora, y prueba de ello es que en las imágenes se le ve llevándose las manos al rostro.

“O todo o nada rumbo a los @latinamas”, escribió en la descripción de su post, el cual de inmediato recibió cientos de ‘me gusta’ y comentarios. Sus fieles fans estuvieron de acuerdo en que este radical corte de pelo le resultará muy favorecedor, pues ella es muy guapa y tiene un gran porte.

Sin embargo, más allá de este breve vistazo de su sesión con el estilista, la presentadora no compartió más. Seguramente esperará hasta más tarde, cuando inicie la ceremonia de los Latin AMA’s para sorprender al público con su nueva apariencia.

‘Ale’ no estará sola en el escenario de dichos premios, pues compartirá con tres grandes estrellas. Thalía, Becky G y Carlos Ponce fungirán también como anfitriones en esta edición de los premios, la cual dará inicio en punto de las 7 pm/ET. Tanto la ceremonia como el pre-show (a cargo de Migbelis Castellanos, Amara ‘La Negra’, Yayis, Roberto Hernández y Wendy Guevara) se transmitirán en directo por la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión.

©@latinamas



Alejandra se confesó emocionada ante este importante desafío profesional.

Alejandra, emocionada por esta oportunidad

El mes pasado, en entrevista con HOLA! AMÉRICAS, Alejandra habló sobre su participación en los Latin AMA’s, y se dijo muy emocionada de poder celebrar la música latina. “De verdad que estoy muy contenta. Estoy feliz de esta oportunidad. Sería pues mi primera vez en los Latin American Music Awards. Estoy contenta por los compañeros que tengo, compañeros que me tocó y que estoy segura vamos a disfrutar no solamente el día del evento, sino todo el proceso. Vamos a pasarla bien, vamos a celebrar la música que pues al final del día yo creo que la música es como lo que nos une a todos, no es, es universal, no hay”, expresó.

“Por lo menos yo no conozco a nadie que no le guste la buena música, que no disfrute de una buena canción, que no disfrute de un buen performance. Yo creo que este es un evento que es para todos, para toda la familia. A mí me gusta todos los ritmos, a mí me gusta todo tipo de música”, compartió.