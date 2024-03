Alejandra Espinoza nos habla del nuevo proyecto que trae entre manos: ‘Estoy muy contenta’

También creo que, en parte, se debe al hecho de que te muestras tal cual eres y eso también engancha a la gente, ¿no?

Yo creo que sería muy difícil vivir una doble vida. Yo por eso, de verdad. O sea, te juro que lo que tú ves en mis redes es lo que es. A veces me desaparezco por días y es porque a lo mejor en esos días no estoy pasando como que por el mejor momento o estoy atorada en algo de trabajo. Pero cuando aparezco, aparezco ya feliz, ya contenta con el problema resuelto y también se los dejo saber. O sea, siempre trato de dejarles saber que mi vida no es perfecta. Cuando yo comento, cuando yo hablo de un tema a lo mejor que me afecta a mí o que me llegó a afectar, yo ya lo hablo desde el en el momento en que ya se solucionó. A mí se me hace muy difícil hablar de mis problemas cuando estoy pasando por ellos. Si yo hablo de mis problemas cuando ya los superé o cuando ya estoy en proceso de superarlos, cuando ya puedo dar un buen mensaje.

La gente agradece el hecho de saber que se van a topar en la calle con la misma persona que ven en las redes sociales o la misma persona que ven en televisión y no a alguien distinto. Yo me me encuentro en Los Ángeles con muchas y te juro que de las cosas que más me me agradan es la manera en la que se me acercan, es como si estuviese llegando mi tía y hace años que no me ve.