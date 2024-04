Alejandra Espinoza se luce con su nuevo look sobre la alfombra roja de los Latin AMAs 2024

Alejandra Espinoza lo apostó todo para su look en la novena edición de los Latin American Music Awards 2024. Desde este miércoles, compartió con sus seguidores un gran cambio en su apariencia con un dramático corte de pelo que sorprendió a más de uno de sus seguidores. Si bien había contado su decisión a través de un breve video en Instagram, fue hasta hace unos momentos que mostró el resultado durante su paso por la alfombra roja en su papel como presentadora del show junto a Thalía, Becky G y Carlos Ponce.

‘Ale’ posó frente a los fotógrafos con su nueva apariencia, sonriente y segura por la decisión que tomó de cortar su larga melena a sólo horas de que iniciara el show. La ex Nuestra Belleza Latina ahora luce un corte bob debajo de la barbilla, mismo que estiló con ligeras ondas en la parte inferior para dejar un estilo más natural en la parte superior que peinó con raya en medio.

La host de esta noche, además, optó por un maquillaje más cargado en los ojos para dar protagonismo a su vestido que llama la atención por la gran decoración de tul en el escote que cae por detrás de los brazos hasta los tobillos. La elección de Alejandra fue una pieza del diseñador Geyanna Youness, en color lila con flores y mariposas bordadas, además de transparencias. Un par de sandalias con brillos fueron el toque final para su primer look.

El inesperado cambio de look de Alejandra Espinoza

El miércoles por la noche, en medio de los preparativos para la novena edición de los Latin American Music Awards, Alejandra publicó un video en el que su estilista empezaba a cortar mechones de su pelo, mismos que poco a poco se acumulaban en el piso. Alejandra estaba igual de sorprendida por el cambio tan extremo que se hacía, tanto que se llevó las manos a la cara cuando vio el resultado; aunque guardó esa imagen para el gran momento en la alfombra roja.

Esta no es la primera vez que se hace un cambio de look tan extremo. En 2019, decidida a darlo todo por su primer papel en una telenovela, Alejandra lució el cabello bastante corto para dar vida a la Dra. Sonia Aristimuño, en el remake de Rubí. Desde entonces, la mexicana había dejado crecer su cabello, con algún corte espontáneo que no significaba un gran cambio en su look.