Migbelis Castellanos nos revela las sorpresas que habrá en la ‘Noche de Famosos’ de los Latin AMAs

La emoción por la novena edición de los Latin American Music Awards está a tope, y este año los premios llegan con sorpresas nunca antes vistas a través de la Noche de Famosos. El pre-show de la premiación promete y mucho; bajo la conducción de Migbelis Castellanos, Amara ‘La Negra’, Yayis y Roberto Hernández; quienes nos llevarán detrás de cámaras a una experiencia única y nunca antes vista en una entrega.

“No es una alfombra roja común, Noche de Famosos viene a traer un poquito de esa experiencia de cómo interactúan y cómo se comportan las celebridades en una premiación tan importante”, nos cuenta Migbelis Castellanos en entrevista para HOLA! Américas. La ex Nuestra Belleza Latina y presentadora de Desiguales (Univision), agrega que desde ya, el público puede ser testigo de los ensayos a través del canal de YouTube de los Latin AMA’s.

Además, en punto de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX; habrá cámaras que guíen a los espectadores por los pasillos de ensayos para que no se pierdan lo que sucede alrededor de los eventos previos al gran show de este jueves 25 de abril que será conducido por Thalía, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce. “Eso antes nunca pasaba porque bueno, por un tema de la magia de la televisión, siempre tratamos de que todo se guarde y se mantenga en secreto hasta la noche la premiación, pero están tratando de revelar un poquito las cosas que pasan con los famosos”, agrega Migbelis, quien también nos comenta que habrá entrevistas con los famosos en ese ir y venir ente el escenario y el backstage del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

La nueva dinámica viene llena de naturalidad y espontaneidad, detalles que harán de esta Noche de Famosos algo inolvidable. Además, la exreina de belleza nos adelanta qué es lo que más curiosidad le causa en este tipo de eventos.

Y es que Castellanos nos adelanta que entre las muchas curiosidades que a ella le surgen en eventos como este, suele ser el perfume o aroma de las celebridades. “Es algo que no se puede transmitir en cámara, que son los olores. O sea, siempre me da curiosidad saber cómo huelen. Imagínate, qué bella Anitta, ¿pero a qué huele su perfume?”, expresó con una gran sonrisa, dejando claro que será muy sincera y si alguien no huele bien, ella nos lo hará saber.

A través de ello, podremos descubrir algunos otros detalles, como los secretos de los famosos en las premiaciones, como la goma de mascar que llevan para el buen aliento, o los productos en tamaño mini, como fragancia, cremas o botellas de agua que les ayudan a mantenerse frescos y con un buen look durante toda la noche. “Eso no se ve en pantalla”, nos asegura con una sonrisa.

La sensación antes de salir al aire

Aunque ha estado en eventos anteriores, es presentadora de programas que salen de lunes a viernes y hasta fue coronada luego de participar en un reality de TV, Migbelis Castellanos aún siente una emoción especial antes de salir al aire en ua premiación tan importante como esta. “No sé, sin nervios sería la palabra más correcta porque como no se sabe lo que pueda pasar. Sin embargo, estoy segura de que va a ser toda una experiencia, no solo diferente, sino divertida y para recordarla por siempre, porque un show así no lo habíamos visto en otro evento”, comenta.

Y es que la Noche de Famosos le trae grandes recuerdos de los shows que ella misma veía de pequeña en la televisión. “Cuando estaba chiquita y veía en Venezuela los eventos, como premiaciones musicales, uno siempre veía esta cámara puesta justo al salir de la de la camioneta de los famosos, eso se perdió con los años. Y ahora lo estamos trayendo otra vez a la pantalla esos momentos. ¡Va a estar muy bueno!”, asegura.

Migbelis Castellanos, y las pistas de su look para la alfombra roja

Por supuesto que el pre-show contará con los momentos en los que las celebridades invitadas desfilarán frente a las cámaras para lucir sus looks, y Migbelis Castellanos no será la excepción.

La ex Nuestra Belleza Latina nos adelantó que con la ayuda de su stylist, Paloma Duluc, con quien ha trabajado desde hace casi un año para los looks de Enamorándonos y Desiguales. “Estaba planeando llevar algo con cuello de tortuga o cuello alto, pero también quería un poco más de escote abajo. Entonces mi diseño era casi imposible de hacer porque era como una locura. Pero gracias a Dios la tengo a ella”, reveló.

Un truco para la alfombra roja

En eventos como este, pocas veces vemos a las famosas cargar con bolsos y, en todo caso, algunas llevan clutches, que en realidad no tienen tanto espacio para guardar algunos cosméticos con los que se conserva un look impecable. ¡Pero Migbelis nos reveló su secreto!

“En la alfombra ustedes no se crean que los escotes de las mujeres van vacíos. Aquí es bolsillo. En el escote yo meto todo: el labialcito, el perfumito y un chiclito”, confesó.

La presentadora de Desiguales también nos contó cómo ha sido la química con sus compañeros durante los ensayos de esta importante premiación. Y es que en ocasiones anteriores ya ha podido trabajar junto a Roberto Hernández, a quien conoce muy bien por lo que la química entre ellos es de lo mejor.

Con Amara ‘La Negra’, la convivencia ahora es diaria, pues juntas conducen el programa de las tardes en Univision, así que se conocen en las buenas y en momentos de poco ánimo.

Con Yayis, Migbelis recuerda que han coincidido en otros pre-shows sobre la alfombra roja, y admiró lo mucho que sabe de moda, en especial al ver los looks de las celebridades que desfilan sobre ella.