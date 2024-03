Migbelis Castellanos recuerda su experiencia con las apps de citas

En esta época es de lo más común crear perfiles en diferentes aplicaciones de citas con el fin de encontrar una compañía que puede ir desde una velada hasta una relación formal. Migbelis Castellanos lo sabe y por ello no descartó este medio para conocer gente que pudiera tener sus mismos intereses aunque, como a muchas personas, no le fue tan bien en una de esas citas.

La ex Nuestra Belleza Latina recordó sus experiencias con las apps y en una charla con sus compañeras de Desiguales, reveló que de manera virtual ha concretado cuatro citas con hombres diferentes. “Sé que se corre mayor riesgo conociendo a alguien por Internet, porque me pasó con el último”, contó mientras Adamari López, Karina Banda, Amara ‘La Negra’ y la doctora Nancy ponían atención a su relato.

“Él decía que era muy francés, medía seis pies... y cuando lo vi, resulta que no”, contó Migbelis con una sonrisa. La presentadora no sólo se llevó una decepción por no encontrarse con la persona con quien parecía estar creando un lazo, sino que se enteró de las verdaderas intenciones de aquel pretendiente. “El muchacho lo que andaba buscando era alguien que le diera los papeles porque andaba limpio (que no tenía nada de dinero)”, reveló.

A pesar de ello, la ex reina de belleza no se cierra a la idea de que podría conocer a alguien interesante por este medio, aunque prefiere las redes sociales tradicionales. “Siento que es más seguro a través de Instagram porque está el nombre y apellido y puedes hacer un poco de investigación”, comentó, pues en las apps de citas apenas puedes conocer un poco de la persona que te llame la atención.

Un detalle al que la venezolana pone atención, pues ella misma no suele dar más información a la primera: “En las apps de citas no pongo mi nombre y apellido, sólo mi nickname. Así que, si ven a una Migbelis, no soy yo”, agregó entre risas.

Las precauciones nunca están de más

En lo que todas las panelistas del programa de Univision coincidieron, fue en las medidas de seguridad que deben de tomar en las primeras citas con una persona desconocida. Una de ellas es informar a tus familiares o amigos con quién estés hablando, y mucho más si es que llegan a concretar una cita. De ser posible, revelar los detalles de ese primer encuentro para que todos sepan en dónde estarán, y que sea un lugar público.

Las conductoras, además, sugieren que una amiga o hasta la propia mamá, las acompañe a la cita sin que la otra persona se dé cuenta. Así podrá estar al pendiente de que todo marche bien y, en caso contrario, llamar a las autoridades para evitar un mal rato.

