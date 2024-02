Migbelis Castellanos revela que perder peso le afectó en oportunidades de trabajo

Migbelis Castellanos está feliz de ser parte de Desiguales, el nuevo programa de Univision, en el que comparte opiniones con Adamari López, Karina Banda, la Dra. Nancy y Amara ‘La Negra’. Es ahí en donde poco a poco hemos conocido más sobre la reina de Nuestra Belleza Latina 2018, quien esta semana reveló cómo en algunas ocasiones su físico fue una limitante para conseguir trabajo.

En una de las charlas del show, Adamari contó que cuando tenía algunas libras de más, se le dificultó cerrar algunos proyectos; sin embargo, para Migbelis fue todo lo contrario. “Les voy a contar algo. Yo sí sentí en algún momento que cuando yo tenía esta etiqueta de la ‘Miss Gorda’ por lo que tanto me criticaron, a mí me daban más oportunidades de trabajo”, dijo sincera.

Migbelis, quien se coronó como Miss Venezuela en 2013 y fue señalada como una reina de belleza diferente, expresó su descontento con esas etiquetas que la sociedad impone. “Es la inclusión forzada, la cual detesto y estoy en contra”, añadió sin titubear.

“Yo he vivido en muchos cuerpos. He sido delgada, gorda, he aumentado y cuando he sido más pesada es porque estoy disfrutando de la vida”, exclamó plena por sus propias decisiones.

Migbelis agregó: “Cuando tenía esta etiqueta de ‘Miss Gorda’, como estaba trending y todo el mundo con el tema de la inclusión, tenía más oportunidades de trabajo, más comerciales, las marcas querían trabajar más”. Todo cambió cuando la venezolana decidió cuidarse más: “Perdí peso y ahora resulta que soy más de lo común, una muchacha bonita que está flaca”.

El talento que sobresale

A pesar de todo, Migbelis logró demostrar que no importa el físico, sino el esfuerzo, disciplina y la capacidad de cada persona para lograr sus sueños. “Al final del día yo sigo trabajando en la televisión no porque esté más gorda ni más flaca, sino por el talento que tengo y lo que he trabajado”, expresó con mucho ánimo y confianza, lo que provocó el aplauso de sus compañeras de set.

El público también celebró la manera en la que logró salir adelante y la llenó de buenos comentarios en las redes sociales, en donde destacaron su carisma e inteligencia, además de la seguridad que proyecta.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...