Migbelis Castellanos, de ‘Enamorándonos USA’, se sincera sobre el amor y carrera en tv: ‘Yo priorizo mi felicidad’

Migbelis, ¿cómo te sientes de formar parte de ‘Enamorándonos USA’? Eres la encargada de ‘Seguimos Enamorándonos’ y todo lo que sucede en el bar de Pietro...

Yo me siento orgullosa de ser parte de un proyecto que ha ido creciendo tan rápido en UniMás. Recuerdo que cuando le dimos la bienvenida al programa hace cuatro años, a mí me asignaron para crear el contenido de Instagram y poco a poco he visto todos los cambios, como a la gente le encanta el show. Tenemos una audiencia sumamente fiel. Hace ya casi dos años soy parte del talento fijo en pantalla dentro del show. Yo me la paso muy bien, ver cómo la gente viene a buscar el amor, ver cómo he sido invitada a bodas en las que no conozco a nadie, pero es parte del show. No solo es trabajar sino vivir historias reales de la vida cotidiana que a cualquiera nos puede pasar.