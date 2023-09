Amara La Negra confiesa sus planes planes para expandir su familia: ‘Quisiera intentarlo otra vez y tomarme mi tiempo’

¿Tú te defines como una mujer indomable?

Sí claro que sí, me considero una mujer indomable en el sentido de que, a pesar de todas las cosas que he tenido que vivir, nada me ha derrotado, glroia a Dios. Me considero una mujer fuerte que la autoestima siempre en alto, o sea con todo lo que he pasado pero soy una mujer muy luchadora, muy guerrera.