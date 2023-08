Patricia Manterola habla de la maternidad y el secreto en su matrimonio: ‘Me considero fuerte’

¿Qué significa para ti ser una mujer indomable?

Pues no me considero una mujer indomable, se los dije desde un principio, porque algo que yo siempre he tratado de domar y lo he logrado son muchas características y cosas de mi persona que no me funcionan, o hábitos que ya no me funcionan y poco a poco los he ido dejando he ido domando.

Yo creo que ellos a lo que se referían es mujeres fuertes, mujeres con esta fortaleza… Esa fortaleza delante de una cámara y detrás, somos mujeres que además somos mamás, que tenemos esa parte en común y me considero fuerte internamente y con mis valores y con esa fortaleza que emana digamos desde un plano más allá, desde el ser de luz… Sí, me considero fuerte.