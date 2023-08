La convivencia con grandes artistas y su visión en el amor, Alicia Machado nos revela sus secretos

Te volvemos a ver en un reality luego de que te ganaras el corazón del público, ¿cómo fue, te sentiste más en confianza ante las cámaras?

“Sí, aparte de que ya se rompió esa cuarta pared entre el público y yo. Efectivamente, La Casa de los Famosos me abrió las puertas de los corazones de miles de millones de personas, cosa que me hace sentir con una gran responsabilidad por seguir haciendo mi carrera mucho mejor de lo que la he llevado hasta ahora. Y también con más libertad, porque me siento más aceptada, más querida por la gente y ya no tengo que actuar nada porque la gente me quiere como soy y eso me da mucha paz”.