¡Adiós soltería! Alicia Machado confirma su noviazgo

A fines de mayo, Alicia Machado usó sus redes sociales para compartir un mensaje con el que dejó ver que se encontraba soltera. “A mí se me respeta, cuando yo estoy con alguien yo respeto para que me respete, así que next”, expresaba entonces. Si bien no había anunciado antes alguna relación amorosa, se le había relacionado con Christian Estrada luego de que fueran vistos muy cercanos y cariñosos en más de una ocasión. Pero tal parece que la guapa venezolana no ha estado mucho tiempo en la soltería, pues en una reciente entrevista ha revelado abiertamente su noviazgo con el actor, admitiendo así una reconciliación.

©GettyImages



La pareja se ha dejado ver muy cercana

Alicia y Christian concedieron una entrevista conjunta al presentador mexicano Jorge ‘El Burro’ Van Rankin para su canal de YouTube, e inevitablemente surgió en la conversación el tema de su relación. “¿Volvieron? ¿Ya son novios otra vez?”, les preguntó directamente el anfitrión en la conversación, la cual se grabó la semana pasada.

La ex reina de belleza y el actor se miraron unos segundos con complicidad, y aunque la primera respuesta de ella fue un “no sé”, terminaron por aceptar su relación. “¿Son novios?”, insistió ‘El Burro’. “Sí”, respondió Alicia con un poco de timidez. “Sí, somos novios”, confirmó Christian. “Volvimos, Burro”, agregó el actor.

©@machadooficial



En redes sociales han vuelto a publicar fotos juntos

Alicia accedió a contar cómo fue que conoció a Estrada y cómo nació su amor. “Él estuvo de conductor invitado en el programa de un querido amigo, productor y socio que se llama Carlos Mesber en un programa que se llama Siéntese Quien Pueda, de la cadena Univision, él estaba en Miami (Christian). El productor de ese programa es como mi hermano, es como acá el cupido”, contó.

La venezolana recordó que en una charla con su amigo salió a colación Christian, a quien había visto en dicho programa, y fue entonces que el productor puso manos a la obra para arreglar un encuentro entre Alicia y Christian. La actriz aclaró que había conocido al joven actor un par de años antes en México, pero en ese entonces ambos tenían pareja, pero admitió que desde entonces le llamó la atención.

Todo marchó viento en popa tras su primera cita

Estrada contó que Mesber lo buscó en su camerino para decirle que su amiga Alicia Machado quería conocerlo. Él se sorprendió, pero accedió gustoso a salir a cenar con ella, no obstante, la cita terminó por cancelarse. “Yo cancelé porque fue como muy apresurado... Y yo ese día tenía un compromiso con mi mamá y mi hija de 15 años... Además, estaba como lloviendo, no era como para ir a un date”, explicó.

Sin embargo, Christian no se quedó de brazos cruzado, y con ayuda de Mesber, consiguió el teléfono de Alicia. Tan pronto tuvo el número de móvil de la actriz, le escribió. Ella admitió haberse emocionado: “Claro, como cualquier persona normal que está dating, ¿no? Yo estoy soltera, sin compromiso, no vivo con nadie”, comentó. Una vez empezaron a charlar, acordaron su primera cita un par de días después. Todo salió perfecto, y hasta inmortalizaron esa salida con una foto que compartieron con el público de ‘El Burro’.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.