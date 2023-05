Alicia Machado confirma que está soltera de nueva cuenta

A sus más de 40 años, Alicia Machado no es solo una mujer guapa y exitosa, sino también madura en el aspecto emocional y sentimental. La exreina de belleza tiene bien claro lo que quiere y lo que no, y no teme tomar decisiones cuando de su propio bienestar se trata. Esto lo ha dejado más que claro al confirmar que, tras un tiempo en el que se le relacionó con Christian Estrada, está de nueva cuenta soltera.

Alicia Machado ha confirmado que está soltera

Si bien Alicia nunca anunció como tal una relación con el actor, en varias ocasiones fueron vistos muy cercanos y cariñosos, lo que alimentó las sospechas de un romance. Sin embargo, ella acaba de dejar claro que todo esto llegó a su fin, y dejó entrever las razones detrás de este desenlace.

“Qué pena pero next, así que nada, ya aclarado el punto pues. Que se queden quietos y yo sé que estaban muy preocupados por mí los últimos dos meses, pero no pasa nada, yo soy una señora adulta con experiencia y me gusta pasármela bien”, expresó Machado en una transmisión en vivo que fue retomada en otras cuentas en redes sociales.

“Me la paso bien un rato... cuando se puede, se puede y si no next. Un beso y a mí se me respeta, cuando yo estoy alguien yo respeto para que me respete así que next”, agregó la venezolana de 46 años, quien en el live se veía de lo más tranquila caminando por un jardín mientras compartía estas novedades sobre su vida personal. Tras concluir su mensaje, demostró su buen ánimo bailando un poco, de hecho, alguien que estaba cerca de ella le preguntó si seguía en vivo.

Si bien Alicia nunca mencionó el nombre del galán con quien se le relacionó durante las últimas semanas, muchos infirieron que se trataba de Estrada. Además de sus apariciones en redes sociales, los dos fueron vistos en el evento Billboard Mujeres Latinas en la Música a principios de este mes, incluso posaron juntos a su paso por la alfombra roja.

Christian Estrada y Alicia Machado hace apenas unas semanas

Alicia se confesaba abierta al amor

Hace unos meses, en medio de unas vacaciones por Italia, la ex Miss Universo reflexionaba sobre su vida personal. “Creo que es tiempo de vivir algunas cosas que no he podido porque todo en la vida no es posible, siempre algo faltará, pero también el tiempo de Dios para todo lo que precisamente es de él, lleva un tiempo y dura, sobre todo lo que es preciso, justo y bueno para uno”, expresaba en febrero la venezolana por medio de su cuenta de Facebook.

“El no haber vivido lo que llevo de vida en pareja creo que me hace una mujer algo particular, nunca he vivido con nadie, siempre con mi mamá y mi hija. Quizás es hora de compartir mi vida con un gran amor. Lo voy a intentar”, anticipaba entonces.

“¿Será que ustedes pueden pasar en este momento que lean mi mensaje, en ese esposo que les gustaría para mí? Los que me aprecian y valoran, me quieren y me apoyan, piensen en ese amor para mí”, agregaba.

