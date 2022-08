Alicia Machado y Ricardo Arjona, un romance que duró nueve años

Alicia Machado tiene muchas historias que contar, experiencias de todo tipo y una vida profesional rodeada de celebridades tan grandes como ella. Días atrás, salió al aire la entrevista que le realizó Yordi Rosado, en la que recordó cada una de las etapas que ha vivido en su camino a la fama, así como algunos de los romances que enmarcaron algunos años, incluido el que tuvo con Luis Miguel a mediados de los 90s. En su charla, la ex Miss Universo también se refirió al tiempo que pasó junto a Ricardo Arjona, un noviazgo que él mantiene en secreto pero ella recuerda con cariño.

“Me siento afortunada en mi vida, he tenido hombres que me han amado mucho y yo también”, contó de lo más amena en su plática. Alicia aseguró que mantiene una muy buena relación con sus ex, pues no les hace la vida imposible de ninguna manera y ellos son todos unos caballeros.

Tanto es el respeto que hay entre ella y sus ex amores, que cuando le preguntaron sobre su relación con Ricardo Arjona, ella respondió: “Sí, pero a él no le gusta que yo lo diga”.

Según explicó, al intérprete de Señora de las Cuatro Décadas le molesta cuando ella habla sobre aquellos días en los que estuvieron juntos. Para Alicia fue una relación seria, y agregó: “Fue un montón de tiempo, como ocho años, más o menos”.

La relación de la que Arjona no habla y que le causaba celos

Aunque no ahondó en detalles, dejó ver que no todo era miel sobre hojuelas, pues “íbamos y veníamos”. Una relación intermitente que al final terminó con cada uno por su lado. Si bien Alicia está abierta a hablar sobre esa etapa de su vida, el originario de Guatemala siempre ha negado que entre ellos existió una chispa. De hecho, cada vez que le preguntan sobre la ex Miss Universo, asegura que sólo fueron muy buenos amigos y que prefiere alejarse de ese tema que sólo era para sacar más polémica por su divorcio con Leslie Torres, con quien supuestamente estaba casado durante la relación.

Sobre este idilio que Machado confirma que sí existió, hay especulaciones de que Arjona escribió su hit, Desnuda, inspirado en ella. Aquella relación habría llegado a su fin cuando el cantante conoció a su actual esposa, Deisy Arvelo.

La pasión entre los dos era tal que Arjona llegó a ponerse celoso de otro famoso ex de Alicia: Pablo Montero. Durante su estancia en La Casa de los Famosos, Alicia y Pablo se reencontraron y charlaron como buenos amigos. Ahí, la modelo le confesó al mexicano que Ricardo Arjona se ponía celoso porque habían salido juntos, y que después de un tiempo se vengó saliendo con una mujer de nombre “Aracely” y que es 13 años mayor que ella.