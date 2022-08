Luis Miguel, el apoyo incondicional de Alicia Machado: así inició su romance

“Yo tengo muy bonitos recuerdos de él, aparte de que él a mí me ayudó mucho en esa época... Luis Miguel me decía: ‘no, tú no estás gorda, él es un imbécil, tú no le hagas caso’. Él me daba mucho apoyo, me encantaba andar con él por eso. Él era el único que me decía que yo no era gorda, todo el planeta me decía que yo era gorda menos Luis Miguel, entonces creo que eso me ayudó”, recordó.

Aunque guarda muy buenos recuerdos de aquella época, su relación terminó poco después porque sus agendas les impedían seguir viéndose. Además de la diferencia de edad, pues siendo ella menor, ambos tenían intereses distintos.