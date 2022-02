Alicia Machado se opone rotundamente al inusual regalo que su hija le pidió de XV años

Aunque faltan dos años para que Dinorah, la hija de Alicia Machado cumpla sus 15 años, ella ya sabe perfectamente qué es lo que quiere como regalo. Y no, no se trata de una fastuosa fiesta como se suele hacer en la comunidad latina, o de un viaje por Europa o Disneyland. La adolescente de 13 años quiere operarse los senos, algo en lo que la venezolana no está de acuerdo, pues no quiere que su hija se deje llevar por los estereotipos de belleza.

“Tuvimos una conversación casual hace un par de noches. Estábamos en un momento muy personal. Ella se estaba quejando porque es flaquita y menudita. Yo le dije ‘mami, tú vas a crecer, yo era así a tu edad, te va a salir de todo’”, contó la venezolana en una entrevista con Ventaneando (TV Azteca). “Ella me dijo ‘mamá, ¿tú me pondrías los senos a los XV años?’. Y le dije ‘No, bajo mi techo y mientras seas menor de edad, no’. Ella debe quererse a ella, aceptarse, cuando se vea en el espejo y se sienta bella sin nada, entonces se puede hacer lo que quiera”.

Recordemos que hace años, la propia Miss Universo libró una batalla contra los trastornos alimenticios, además de tener una baja autoestima. Aunque salió victoria de esas dos complejas situaciones, Alicia no quiere que su hija viva lo mismo que ella. “Yo fui una niña con muchos problemas; fui una niña enferma de bulimia y anorexia casi seis años, tuve trastornos de identidad, tuve muchos problemas de autoestima, y eso me enseñó a ser fuerte, a quererme, a sentirme a gusto con mi físico y mi belleza”.

La etapa en la que se encuentra Dinorah

En abril del año pasado, la reina de belleza confesó que no la estaba pasando tan bien con la adolescencia de su hija, pues con la pandemia, era muy difícil que la niña conviviera con sus amiguitos de forma regular y que eso derivaba en malentendidos entre ellas.