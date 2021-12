Alicia Machado celebra en grande sus 45 años acompañada de su hija

Alicia Machado celebró en grande su cumpleaños 45. La exreina de belleza cierra un 2021 de la mejor manera: al lado de sus seres queridos y dándole una nueva oportunidad al amor con el actor Roberto Romano. En el plano profesional, la venezolana se coronó como la ganadora del reality de La Casa de los Famosos (Telemundo), donde conquistó el cariño del público con su arrolladora personalidad.

©@machadooficial



Alicia Machado y su hija empezaron el día con un almuerzo

A través de sus redes sociales, Machado dio un vistazo de sus festejos. Para arrancar con el ‘pie derecho’ su día especial, la también actriz almorzó con su hija a solas en un lugar en la playa, en Miami, donde compartieron una fotografía juntas y Alicia le dedicó unas palabras. “Con mi amiga mi hija mi princesa 👑 Sin ti nada tendría sentido! Mi luz 💡 te amo hija gracias por ser parte de mi vida! Happy birthday 🎉🎁 to me ! Mother and daughter lunch 🥙!”, escribió la reina de belleza.

En otro post, la Miss Universo 1996 reflexionó sobre esta nueva vuelta al sol y aseguró estar en uno de los mejores momentos de su vida. “Mi gente bella! Aquí ya recibiendo mi cumpleaños 🎂 Estoy en el momento más hermoso de mi vida gracias a el cariño 🥰 y amor de miles de ustedes! A mi madre y mi hija mi motor mis amigos mi familia adquirida ! Happy birthday 🎁🎂🎊🎉🎈 To Me!”, escribió la modelo, quien presumió su escultural figura con un bikini azul y verde.

Julián Gil, Chiquibaby LA, Lourdes Stephen y otros famosos la felicitaron por su cumpleaños. Entre los mensajes de buenos deseos no faltó el del actor Roberto Romano, quien le escribió lo siguiente: “La cumpleañera mas guapa!! 😍😍 happy birthday falcona ❤️”