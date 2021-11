Alicia Machado también habló de Gaby Espino. Dentro de la casa, los habitantes tuvieron la oportunidad de ver la alfombra roja de los Latin Billboard 2021.

Cuando vio a Gaby Espino, Machado dijo lo siguiente a sus compañeros de La Casa de los Famosos: “Qué flaca se veía la Espino. No me parece que se ve bien, ya se ve enferma, en mi humilde opinión, no me gusta”.