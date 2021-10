Alicia Machado rompe en llanto al recordar su pasado: ‘Soy la peor Miss Universo de la vida’

Para nadie es un secreto que la vida de Alicia Machado ha estado marcada por momentos complicados a raíz de su coranación como Miss Universo en 1995. Actualmente, la también actriz de 44 años forma parte de las personalidades que participan en La Casa de los Famosos (Telemundo), programa que se caracteriza por la intensa y conflictiva convivencia de conocidas figuras del medio bajo un mismo techo. Machado encierra un cúmulo de secretos y en los últimos capítulos del show ha sorprendido con sus emotivas declaraciones sobre su vida.

Recientemente, la exreina de belleza confesó entre lágrimas una secuela de tristes episodios en su existencia los cuales graficó en una pizarra y fue abordando poco a poco. Una especie de curva vital que iba desde su infancia hasta el momento en el que fue coronada como la mujer más bella del mundo.

“En la puerta de la casa de mi tía, mi papá me puso mis maletas y me dijo: ‘Bueno, mija, mire, ya yo le enseñé la vida, lo bueno y lo malo, solo con trabajo y honradez se logra en la vida lo que uno quiere’, nunca me voy a olvidar de ese día”, dijo derrumbada en lágrimas.

Acto seguido, con la voz entrecortada y visiblemente afectada, hizo una confesión fuerte a raíz del trato que recibió durante su reinado.

“Gano el Miss Universo y el señor Trump compra el concurso y ahí empezó un tema difícil para mí. Empecé a tener problemas con bulimia y anorexia [...] Ya no quería que me atacaran más , ya no quería que se burlaran más de mí porque soy la peor Miss Universo de la vida”.

Aunque esta no es la primera vez que Machado habla sobre este tema, no deja de sorprender su sinceridad con respecto a un episodio que hasta la actualidad estremece las fubras íntimas de la empresaria venezolana.