Héctor Sandarti sobre la final de ‘La Casa de los Famosos’: ‘Empiezan las verdaderas traiciones’

Dices que tus compñaeros con los que convivías diariamente te clavaron el puñal por la espalda, ¿a quién recuerdas que te haya nominado y que te haya dolido más?

Todos los que decían que me nominaban por un tema de estrategia, pues la verdad no tengo nada en contra de ellos ni me tomé nada peronsal. Con el único qe yo siento que tuve, no roces, pero que éramos como muy competitivos, era con Sergio Mayer. Sergio, su forma de ser era como muy tajante conmigo, yo pericibía que no era santo de su devoción, era alguien que no se divertía con mis payasadas, ni con mis chistes cuando todo mundo lo hacía. Pero está bien, no eres ‘monedita de oro’ para caerle bien a todos. Yo siento que fue el único con el que realmente no hubo un clik, pero al día de hoy, con la mayoría siguen siendo buenos amigos.