Alicia Machado confiesa que su hija está afectada por todo lo que se dice de sus padres

Sin nombrar directamente a Gerardo Álvarez, ni hacer referencia a su actividad criminal, Machado reveló que su hija estaba muy triste por todo lo escrito en el libro de Anabel Hernández. “Voy a aprovechar de decirlo para que me escuche el papá de mi hija. Yo quiero que sepan que mi hija estas últimas dos o tres semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro, que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo, y ella ha estado un poco triste, pero con una madurez y con una fortaleza de decirme: ‘Amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo‘”.

Además, reveló que hace poco, Dinorah viajó a California para ver a sus hermanas y que convive con su familia paterna. “Ella recientemente estuvo con sus hermanas en California, porque tiene sus hermanas y ella tiene una familia paterna que la ama y la adora, y la mandé para allá unos días para que pasara con ellos. Ella me abrazó y me dijo: ‘Mamá, yo sé todo lo que has hecho durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es ni tuya, ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro’”.

Aseguró que su hija y su padre tienen una relación y que hará todo por proteger a su hija. “Él adora a su hija, la ama, ha sufrido muchísimo el no poder estar con ella. Para mí no ha sido fácil protegerla de todo, he tenido que protegerla como una leona. Así que las personas que intentan dañarnos o dañarlo a él por ese lado, le va a costar mucho trabajo porque yo voy a seguir protegiendo esa historia de amor, y esa hija que tengo maravillosa”.

