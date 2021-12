Alicia Machado y Roberto Romano ponen fin a su romance

Alicia Machado celebraba su triunfo en La Casa de los Famosos apenas hace un mes, con el fin del reality también llegó el inicio de su polémica y sonada relación con Roberto Romano, con quien compartió cámaras en el show de Telemundo. Dispuesta a seguir a su corazón, la venezolana confirmó ante sus fans en las redes sociales que habían formalizado su relación y en sólo días los vimos de lo más enamorados por las playas de Miami. Sin embargo, de aquella historia sólo quedan los recuerdos, y Alicia está lista para dar la bienvenida al 2022 ¡soltera!

Ella misma lo confirmó este fin de semana en una de sus publicaciones en Instagram con la que llamó la atención no sólo con el outfit dorado que acentuó su nueva figura, sino también con sus palabras. “El verdadero empoderamiento femenino está en nuestras acciones más que en nuestras palabras. Saber discernir lo que queremos y necesitamos en nuestras vidas es determinante”, expresó.

Y para sorpresa de muchos, agregó: “Cuidado 2022 que voy con todo, más segura de mi misma que nunca, agradecida por el amor de mi público, soltera, con un corazón blindado y vacunada 😄😄😄 ¡Que nada nos detenga!”.

Alicia y Roberto apenas posaban para la cámara en la playa, gritando su amor al mundo entero. “Los destinos de los enamorados siempre coincidirán en tiempo y espacio 🪐 ¡No le metas mucha mente a la vida y déjate llevar!”, escribió Alicia a finales de noviembre. “¡Y así fluir, donde nadie pueda ir! 😍❤️”, respondía él en aquel entonces, una semana después de que Dinorah Valentina, hija de Alicia, le hiciera un desaire al actor durante la final del reality.

Roberto Romano confirma su soltería

Luego de la publicación de Alicia, el público volteó hacia Roberto Romano. Con una foto blanco y negro, expresó: “Domingo vacío de que ya no toy en la playa ;( ⛱”, lo que muchos interpretaron como una sutil indirecta a los días que pasó con la ex Miss Universo en la playa, y a que ella había publicado una foto con rumbo a tomar el sol y sin su compañía. Además, en su feed aparece un video que podría haber grabado ella de él saliendo de un baño en el mar, que acompañó con parte de la letra Come with Me de Salem Ilese y Surfaces, a la que agregó hashtags como La Casa de los Famosos, y Love. Una publicación a la que Alicia dio like.