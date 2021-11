Alicia Machado sobre la serenata de Pablo Montero: ‘Me siento traicionada’

Alicia Machado expresó lo que sintió luego de ver la polémica serenata que Pablo Montero hizo en el cumpleaños del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Una presentación que está en boca de todos y que le ha valido al mexicano el veto del pueblo venezolano, nombrándolo persona non grata. La ex Miss Universo habló al respecto y aseguró sentirse traicionada por las acciones del cantante.

“No quisiera extenderme mucho en el tema, simplemente quiero dejarle saber a Pablo que estoy bastante desilusionada”, expresó la ganadora de La Casa de los Famosos en su paso por el programa En Casa con Telemundo. Y continuó: “Para nosotros, los venezolanos, la tragedia que hemos vivido como pueblo es devastadora, y que yo entiendo que el trabajo y que los artistas no deberíamos tener una bandera política, ni mucho menos, pero sí una bandera de humanidad”.

Alicia, sobre su propia experiencia, agregó: “Y si bien tengo mi familia en Venezuela, no quiero sentirme con miedo, porque he tenido miedo por mucho tiempo por la situación que vive mi país. Mi familia ha pasado muchas cosas, como miles de familias venezolanas… Entonces es cantarle a una herida que es difícil para nosotros los venezolanos”.

La relación de Alicia Machado y Pablo Montero

La ex Miss Universo y el cantante son amigos desde hace años. También fueron pareja dos décadas atrés y hace unas semanas estaban juntos en el reality, La Casa de los Famosos. Por ello es que la situación golpeó más fuerte a Machado. “En lo personal, si quizás Pablo no fuera mi amigo no sentiría esto, pero siento mucha desilusión, porque no, porque el dolor que tenemos los venezolanos es muy grande, lo que estamos viviendo es muy doloroso, no solamente dentro, fuera, los que estamos aquí afuera”.

Para finalizar, dijo: “A Pablo lo quiero, lo respeto, lo admiro como artista, pero a nivel de amistad sí me siento un poco traicionada, y que Dios lo bendiga y ojalá entienda lo que significa para nosotros como comunidad en el mundo su actuación, es difícil”.

La reacción de Pablo Montero y el pueblo venezolano

Luego de que la noticia diera la vuelta al mundo, Pablo emitió un comunicado en el que asegura que “como artista no tengo partido ni bandera, más que la de la música mexicana, que es universal”. Sin embargo, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) declaró al cantante como persona non grata por su participación en el cumpleaños del mandatario, a quien le cantó temas como Las Mañanitas, El Rey y Alma Llanera.

