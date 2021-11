Alicia Machado está de gira por los shows de Telemundo, a donde llegó con mucha energía, feliz y con muchas historias que contar ¡como ganadora de La Casa de los Famosos! En este mini tour por las instalaciones de la televisora, pudimos verla con cuatro looks que no sólo reafirman su estilo, sino que dejaron ver su nueva figura. Y es que en los tres meses que estuvo dentro de la casa, la ex Miss Universo se sometió a un régimen alimenticio y de ejercicio con el que logró perder hasta 25 libras, resultados que hoy muestra con orgullo ante las cámaras. ¡Checa sus looks!