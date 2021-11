Alicia Machado y su asombroso cambió físico en ‘La Casa de los famosos’, ¡perdió 24 libras!

“Era una especie de circo, ‘la Miss Universo gorda’, una broma que a mí me costó mucho sufrimiento, tuve desórdenes alimenticios, no comía, me veía gorda”, expresó a Inside Edition hace un par de años. “Me llamó ‘Señorita Piggy’, ‘Señorita Housekeeping’, me hizo sentir muy triste, estaba deprimida”, aseguró.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.