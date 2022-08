Alicia Machado recuerda entre lágrimas el secuestro de su hermano: ‘Él era muy especial para mí’

En noviembre del año pasado, Alicia Machado confirmaba la noticia que menos quería compartir con sus seguidores. Después de 11 meses desaparecido, su hermano menor, Arturito Machado, había sido localizado sin vida en su natal Venezuela, un evento que marcó a su familia. Entre lágrimas, la ex Miss Universo habló de lo sucedido y recordó a detalle cómo aquella esperanza de reencontrarse con él se desvaneció dejando un vacío irreparable en su corazón.

Alicia estuvo como invitada en el programa de Yordi Rosado (YouTube), en el que habló de todo, y recordó varios detalles de su vida familiar. “Mi papá se casa y tengo otros tres hermanos. A uno de ellos lo asesinaron en Venezuela, la delincuencia y la situación tan deplorable en la que está mi país”, contó a su entrevistador.

La también actriz relató que el 22 de diciembre de 2020, su hermano había salido a comprar hallacas, un platillo muy común en la época navideña. Arturito no volvió a casa y por casi un año no supieron nada de él a pesar de la búsqueda implacable que la familia realizó.

“Apareció su cuerpo en una fosa común el 20 de noviembre del año siguiente”, confirmó llena de dolor. “Ha sido algo bien difícil para nosotros”, continuó. Alicia no sólo contó que tenía una muy buena relación con él, sino que también “era muy especial para mí”.

Una angustia de la que no sabía más detalles

Aunque todos los días esperaba escuchar buenas noticias, la realidad es que Alicia sabía muy poco del caso, una decisión que tomaron en familia. “A mí me mantuvieron un poco alejada del caso por la condición de ser alguien famoso. Era poco lo que yo sabía de cómo se estaba llevando el caso. Mi hermano mayor era el que más estaba al tanto de lo que pasaba”, confirmó, y aseguró que no ha regresado a su país natal y no piensa hacerlo.

Dos golpes fuertes para la familia

Tres meses antes del secuestro de Arturito había fallecido el padre de Alicia, José Arturo Machado. La ex Miss Universo explicó que, aparentemente, lo que sucedió tuvo que ver con la herencia de su padre.

“No hubo ninguna otra razón”, dijo al referirse a la inseguridad que se vive en Latinoamérica. “Cuando pasan estas cosas a los famosos, la gente empieza a especular pero es algo que puede pasarle a cualquier otra familia”, agregó conmovida por no haber vuelto a ver a su hermano.

