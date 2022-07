Alicia Machado capta inusual y peligroso ‘visitante’ en las afueras de su casa: ‘¡Estoy en shock!’

Alicia Machado sorprendió a sus seguidores con un video que, para los amantes de la naturaleza puede ser espectacular, mientras que para otros, podría resultar un poco espeluznante. La ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos publicó en sus redes sociales un video captado desde el balcón de su residencia en Miami Beach, en el que claramente se observa un tiburón... sí, así como lo lees. La ciudad de Florida cuenta con varios canales, unos más amplios que otros, y por donde vive la modelo, precisamente hay uno y fue en ese sitio donde ella hizo el avistamiento del escualo.

©@machadooficial



Alicia Machado compartió un video sobre el hecho para sus seguidores

La Miss Universo 1996 compartió con sus seguidores el momento justo en el que el tiburón pasó nadando frente a su hogar. La también actriz publicó el video en su perfil de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores. “¡Mamá, mamá, un tiburón, mamá, no inventes!”, se escucha decir a Machado. “Señores, lo agarré tarde, lo agarré tarde, no saben el tiburón que acaba de pasar enfrente de mi casa, lo agarré tarde, no inventes... ¡Quedé en shock mi gente!”.

Alicia Machado acompañó su video con las siguientes palabras, en las que dejó ver con la frase ‘we love sharks’, que a pesar del miedo que le producen estos animales, les tiene un gran respeto como a todo ser vivo. “Un tiburón 🦈 Por el frente de mi casa 🏠 Que miedo ! Así arranca mi mañana! A trabajar con todo a gozar a divertirnos! Bendiciones #miercoles #july #2022 we love 💕 #sharks”.