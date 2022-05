Alicia Machado quiere formar una familia y nos cuenta que podría encontrar el amor en una dating app

¿Qué piensa Dinorah de la posibilidad de que encuentres un nuevo amor?

“Dinorihta es una muy buena niña, mi hija me quiere mucho. También me cuida mucho. Cuando ha visto que algún hombre se me acerca y ella se da cuenta que no es para mí, me lo dice. ‘Qué pena, mamá, pero ese señor no me gusta para ti’. Yo la escucho, porque hay que escuchar a los hijos, ellos son nuestros mejores amigos y pueden ver cosas que uno no ve.

“El año pasado, en el Día de las Madres, me hizo un regalito muy bonito y me dijo: ‘Ay, mamá. Yo quiero que consigas un amor. A mí me gustaría que te casaras con un señor porque yo me voy a ir al college y te vas a quedar sola’. Y, pues tiene razón, ella es mi mejor amiga”.