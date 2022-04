Tras perderse los Latin AMAs 2022, Alicia Machado ya está libre de COVID

El 16 de abril canceló su obra Yo sí soy arrechea, em Miami, pues presentó ciertos malestares, los cuales atribuyó a un resfriado, a consecuencia de un reciente viaje a Puerto Rico. “Estaba como resfriada, (era) algo sin importancia, pensé que era un resfriado fuerte, en Miami cancelé la presentación en el Paseo de las Artes. El miércoles me hice prueba covid casera y salió negativa. Yo llegue aquí a Las Vegas el martes (19 de abril), hice el protocolo de Telemundo, me hicieron la prueba el mismo día que llegamos, ya teníamos todo organizado y doy positivo”.

Machado reveló que este contagio fue su primera vez con coronavirus y que estaba tranquila, pues tenía las dos vacunas. “El tema es que yo trabajo con Telemundo y para Telemundo y por seguridad para mis compañeros, por seguridad del show y de todos, y obviamente por mi salud, hay que esperar cinco días”.

“Me quede con mis vestidos será para la otra ocasión. Ahora me toca cuidarme, me siento bien físicamente, sí tuve malestares, pero ya me siento bien”, compartió la reina de belleza, quien ganó la corona de Miss Universo en 1996. Lo más sorprendente de todo es que ella fue la única que resultó contagiada; ni su mamá, ni su hija Dinorah dieron positivo, ni su equipo de trabajo con el que viajó hasta Las Vegas.

Machado se quedó unos días en Las Vegas, hasta el fin de semana y después pudo viajar a México para seguir con su agenda. Dentro de poco la veremos en La Casa de los Famosos 2, pero no como habitante, sino con una participación muy especial. “Viene La Casa de los Famosos 2 y yo voy a estar haciendo una participación muy chévere, muy interesante”, adelantó la ganadora de la primera temporada a la periodista Mara Patricia Castañeda.